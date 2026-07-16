越南与日本交流证券市场发展经验

7月14日，由越南财政部副部长阮德芝率领的财政部工作代表团在东京与日本金融厅（JFSA）及日本证券交易监督委员会（SESC）举行工作会谈，交流证券市场发展经验，服务于《证券法（修正案）》的制定工作。

阮德芝高度评价日本对越南证券市场发展进程给予的支持。经过近30年的建设，越南证券市场市值规模已占国内生产总值（GDP）的80%以上，市场组织体系运作稳定，吸引了越来越多国内外投资者。

他表示，在新发展阶段，越南设定了高速且可持续的增长目标，要求继续发展资本市场，以有效筹集和配置资源。与此同时，数字技术、人工智能和新型金融模式的发展也对完善法律框架、革新管理机制提出了要求，朝着透明、安全并符合国际惯例的方向发展。

阮德芝建议JFSA和SESC分享在金融新产品、新服务监管沙盒机制建设、市场监管模式、人力资源开发、推动创新和金融领域技术应用等方面的经验。

日本金融厅（JFSA）政策规划高级副委员长冈田浩司（Hiroshi Okada）高度重视与越南财政部和国家证券委员会的合作关系，愿意分享经验以支持越南金融市场和证券市场发展。双方就越南关心的沙盒机制、市场监管、交易所交易基金（ETF）、应用技术和算法的金融服务以及高素质人才培养等议题进行了交流。

冈田浩司还高度评价越南证券市场的发展步伐，特别是升级为新兴市场的目标以及为便利外国投资者而进行的改革；表示相信越南证券市场将继续强劲发展，并强调愿意加强与越南管理机构的合作。

在深入交流环节，JFSA专家分享了沙盒机制运行经验和金融科技创新支持中心模式。越方重点了解金融-证券领域沙盒机制的法律依据、风险管理机制、成功试点模式法律化的可行性以及人工智能应用金融服务和数字资产管理经验。

同日，工作代表团还与日本交易所集团（JPX）就新技术应用交易的监管及电子交易基础设施建设举行会谈；并与日本证券业协会（JSDA）就证券从业人员管理与能力提升、服务多元化及新技术在客户服务中的应用进行了交流。（完）