越南与新西兰总理会谈 同意将双方关系提升至全面战略伙伴关系

2月26日在河内，越南政府总理范明政主持仪式，欢迎新西兰总理克里斯托弗•卢克森对越南进行正式访问，其后双方举行了会谈。



在开放、真诚、互信和相互理解的气氛中，范明政总理热烈欢迎克里斯托弗•卢克森首次以新西兰总理的资格访问越南，同时高度评价新西兰总理此次访越的意义。



克里斯托弗•卢克森总理对越南政府和人民在经济社会发展事业中年所取得的成就表示印象深刻，认为越南是去年经济增长速度最快的国家这一，强调越南是新西兰在东南亚地区的优先伙伴之一，是该国的可靠伙伴，希望继续推动两国关系更深入、更务实发展。

双方对两国关系发展势头强劲感到满意，强调两国政治互信和战略互信通过代表团互访、民间交流等不断得到巩固，双方合作机制有效运作。越方强调了加强越南与新西兰在所有领域上的互联互通、协调解决地区和世界共同挑战等的政治决心。



两位总理高兴看到两国双向贸易额逐年增长。双方人才培训领域中的合作也得到推进。新西兰已开展多项富有意义的发展援助项目。



两位领导一致同意将越新关系提升为全面战略伙伴关系，满足两国人民的愿望，为地区和世界和平、稳定、合作与发展做出贡献，同时强调应尽早制定行动计划，进而有效展开新关系框架内涵。



双方一致同意深化政治、外交关系，加强各级和高级代表团互访，维持双方合作机制，有效展开所签署的合作文件，继续合作促进国防安全关系务实发展。

两国总理强调，双方需要建立更加密切的经济联系，提升贸易与投资合作效能；并同意尽快制定两国经济对接战略，推动签署经济、贸易与投资合作协议，为双方农产品市场开放创造便利条件，旨在实现供应链多元化目标，争取到2026年双边贸易额达到30亿美元，同时实现双向投资翻倍增长。越南政府总理范明政表示，将为新西兰企业在越南有效开展投资与经营创造造良好的投资环境，特别是针对高质量、现代化技术项目。



双方一致同意，在科技创新、数字转型、绿色转型、农业发展及应对气候变化等领域实现更大突破。新西兰承诺继续在资金、技术与智力支持方面协助越南履行国际气候承诺，推动能源转型与可再生能源发展，并加大对越南在九龙江三角洲区域实现可持续农业及适应气候变化的支持力度。



双方同意通过教育培训、人力资源开发、劳务输出、旅游等领域合作，推动民间交流与深化。新西兰将继续开展针对越南官员的英语培训项目（ELTO），扩大为越南公民提供的工作假期计划签证名额，并持续为旅新越南人社群创造便利条件。双方还将推动两国航空公司开通直飞航线，鼓励两国各地主动建立友好关系，以及两国重点高校增进交流。此前，新西兰总理已宣布为越南各级学生提供98个奖学金名额。



对于区域及国际问题，双方均认为，在全球及区域局势深刻变动的背景下，两国应共同努力促进对话、树立信心，强化立场协调，并在联合国、东盟及东盟主导的各项机制中相互支持，彰显东盟在新兴区域架构中的中心地位。



会谈结束后，两国总理共同见证了在外交、气候变化、农业、卫生和教育等领域合作文件的交换仪式，并共同会见记者。（完）