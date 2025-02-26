越南与新西兰发表联合声明 将双边关系提升至全面战略伙伴关系

应越南政府总理范明政的邀请，新西兰总理克里斯托弗·拉克森于2月25日至28日对越南进行政治访问。双方发表了关于将双边关系提升至全面战略伙伴关系的联合声明。

声明指出，自越南与新西兰于1975年建立外交关系并于2020年建立战略伙伴关系以来，两国关系呈现蓬勃发展势头，越新密切合作关系在双边层面、次区域、地区和多边框架上不断得到巩固。

在良好关系、共同利益和互相信任的基础上，两位总理已一致同意将双边关系提升至全面战略伙伴关系，是两国建交50周年的重要里程碑。今后，双方将制定联合行动计划，旨在提出全面战略伙伴关系框架中的具体倡议，主要集中5大主要合作机制：政治合作、国防安全与海洋合作、经贸与投资、应对气候变化与科技和教育与民间交流。

在政治关系方面，双方领导一致同意在尊重国际法、平等、独立、主权和领土完整的基础上加强高层、部长级、高级官员在双边、地区和多边框架的交流沟通。双方将通过政府和国会渠道加强在多边、次区域和地区问题的合作。

双方重申对东盟和新作用的承诺，重申东盟在正在构建的地区架构中的核心作用；重申在东盟-新西兰建立对话伙伴关系50周年之际巩固东盟-新西兰关系。

双方一致同意进一步深化国防、安全合作和海洋合作。双方将通过现有机制促进对话，同时研究扩大在潜在领域、符合越新关系和各自国家能力、需求和利益的领域的合作范围。

双方强调了共享信息和加强双边关系，在双方共同关心的地区和国际问题中加强合作；一致同意审议涉及气候变化、电子政务、科技、反恐、打击毒品贩运、洗钱和人口贩卖等领域的双边协定谈判和签署。

在推动经贸和而投资关系方面，双方一致同意经贸和投资是新的全面战略伙伴关系的核心。在会谈上，两国总理强调，贸易合作是两国关系的关键因素，造福两国人民和两国企业。双方还重申关于推进地区经济一体化进程的承诺。

在推动气候变化和科技领域的合作，双方承诺支持双方为缔约国的现有倡议，包括全球农业温室气体研究联盟。双方的共同目标是减轻气候变化的影响和为其对未来的影响做好准备。双方承诺继续加强农业领域的合作，帮助越南成为现代和适应气候变化农业生产国。

声明中，双方还承诺巩固教育合作和民间交流；加强文化、体育和旅游领域的合作。

在巩固地区、次区域和多边合作方面，双方强调了东盟在推动湄公河次区域发展中的核心作用；重申了对多边主义和基于规则的国际秩序的承诺，将其视为巩固和平、安全和繁荣的重要基础。特别双方强调了一切国家在遵守国际法的义务，重申1982年《联合国海洋法公约》起到“海洋宪法”的作用。

双方对东海近期局势深表担忧，同时呼吁有关各方保持克制、避免致使紧张局势升级或减弱互信的行动，以和平方式解决各争端，尊重各外交和法律程序，不使用武力或以武力相威胁，确保符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法。双方承诺在各多边框架保持密切合作和互相给予支持等。（完）