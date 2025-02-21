越南与新西兰关系：开启新征程 共享新机遇

应越南社会主义共和国总理范明政的邀请，新西兰总理克里斯托弗·卢克森（Christopher Luxon）将于2025年2月25日至28日对越南进行正式访问并出席第二届东盟未来论坛。值此机会，越南驻新西兰大使阮文中就此访的意义、重要性以及两国关系发展展望接受了越通社记者的采访。

关于新西兰总理克里斯托弗·卢克森对越南进行正式访问的意义和重要性，阮文中大使表示，此访恰逢两国建交50周年和建立战略伙伴关系5周年之际进行，因此具有重要意义，将成为两国推动关系迈上新高度的重要里程碑。

目前越新关系正在处于良好发展阶段，双方代表团互访频繁、在具体领域上的合作协议有效展开。新西兰总理克里斯托弗·卢克森此次访越是双方共同评估友好合作情况，制定未来合作方向的良好机会。

此访期间，两国高层领导将深入讨论地区和世界各大问题，两国总理将进行正式会谈。新西兰总理将礼节性拜会党、国家、国会高层领导，造访河内和胡志明市若干经济、文化、教育单位。

新西兰总理克里斯托弗·卢克森还将出席东盟未来论坛并发表讲话，体现新西兰对东盟的高度重视。

新西兰总理将携大型企业代表团访越，其中包括多家顶级经济集团，证明了经济、贸易和投资合作是此次访问的重要核心。这为两国企业界提供了良机，让两国企业建立合作并打造新的合作伙伴关系。此次访问期间，双方计划将签署多项合作协议，涵盖教育培训、经济贸易、航空、环境保护及应对气候变化等领域。

阮文中大使认为，越南与新西兰经济互补性较强，两国均为本地区多项重要自贸协定成员，是两国企业扩大对接与合作，构建新伙伴关系的机会。

越南与新西兰在地区和国际事务中分享了诸多共同观点和利益，并在多个领域上具备广泛的合作与相互支持空间，尤其是在推动印度洋-太平洋地区的和平、稳定与可持续发展方面。两国合作潜力巨大，不仅限于经济和贸易带来的利益，还涉及更广泛的战略利益。

凭借牢固的关系基础、两国民族的友谊之情，越南与新西兰合作关系有望继续大力发展。继续巩固战略政治互信，在经济、贸易合作方面实现突破，推动教育合作创新，并拓展至新领域，以期助力两国最大限度地挖掘合作潜力，共同迈向繁荣的未来。（完）