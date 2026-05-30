新闻
越南与新加坡贸易合作的新动力
增长新动力
专家们表示，新加坡是越南在投资、贸易和互联互通领域最重要的经济伙伴之一，该国积极支持越南人才培养。同时，新加坡也是在科技、创新、数字化转型和绿色转型等新兴领域合作的先行者。尤其是，两国贸易额逐年增长，2025年超过313亿美元；2026年前4个月约达45亿美元。
目前，新加坡是越南第二大投资来源国，在越投资项目共4500多个，总注册资本接近970亿美元。新加坡投资项目覆盖加工制造业、基础设施、物流、房地产、金融、高科技和现代服务业等多个领域，为越南经济增长、就业创造和经济结构转型作出积极贡献。
双边合作最具代表性的成功象征之一是越新工业园区（VSIP）体系。自1996年第一个VSIP工业园区启动以来，如今VSIP网络已扩展至全国多个地方的22个园区。VSIP不仅是高效经济合作模式，也成为两国互信、长远视野和战略联系的象征。
在新阶段，VSIP正朝着更加绿色、智能、高科技和可持续发展的方向转型。新加坡驻越南大使拉杰帕尔·辛格（Rajpal Singh）表示，两国已于2025年签署碳信用实施协议，并预计于2026年底启动相关项目。
近年来，双边贸易关系也保持令人瞩目的增长速度。据越南驻新加坡商务处援引新加坡企业管理局数据，2026年4月，新加坡与越南进出口总额接近53亿新元，同比增长62.4%。其中，新加坡对越出口25亿新元，同比增长20.9%；自越南进口27亿新元，同比增长143%。
2026年前4个月，越南继续保持新加坡第十大贸易伙伴地位。新加坡与越南进出口总额达188亿新元，同比增长43.7%。其中，新加坡对越出口102亿新元，同比增长8.9%；自越南进口85亿新元，同比增长133%。
越南驻新加坡商务参赞高春胜表示，新加坡虽然消费市场规模不算大，但却是本地区领先的物流、金融和货物中转中心。因此，增加越南商品在新加坡市场的存在，不仅有助于扩大直接出口，也能为越南企业深入东盟和全球市场创造跳板。
越新经济关系正逐步从传统合作转向科技、创新和绿色发展等深层次合作。新加坡在金融、科技、物流和现代治理方面具有优势，而越南拥有充满活力的市场、丰富的人力资源和较高增长速度。这种互补性为两国在新阶段扩大合作创造了巨大空间。
尤其是在人工智能、大数据、半导体技术、数字化转型、清洁能源和碳信用等新兴领域的合作，正成为新的亮点。拉杰帕尔·辛格大使表示，新加坡希望进一步加强与越南在数字空间和可持续发展领域的合作，同时强化两国科技企业界之间的联系。
迈向可持续发展
新加坡专家和企业认为，越南凭借稳定的政治环境、位于东南亚的战略位置、广泛的自由贸易协定网络以及近1亿人口市场规模，继续成为极具吸引力的投资目的地。与此同时，新加坡作为区域领先的金融、物流和创新中心，能够帮助越南企业更深入融入全球价值链。
未来，越南工贸部和越南驻新加坡商务机构将继续加强贸易促进、企业对接，并支持越南商品，特别是农产品、加工食品、消费品、科技产品和绿色产品扩大市场。
未来还将继续举办贸易对接活动、展览会、企业论坛和投资促进项目，以搭建两国企业界之间的桥梁。值得注意的是，数字贸易平台和线上对接模式正在加快推进，以帮助企业降低成本、扩大合作伙伴网络并提升市场准入能力。
越南驻新加坡商务参赞高春胜强调，越南在全球供应链中的潜力，特别是在高质量农产品方面具有明显优势。利用农产品线上批发市场等数字平台，有助于提高出口能力，确保透明度，并快速满足新加坡及地区市场需求。
新加坡制造业联合会会长Lennon Tan表示，线上农产品批发市场等模式在优化供应链、降低中间成本和提升获取越南优质货源能力方面发挥重要作用，同时也为两国企业界深化合作创造了机会。
为支持越南企业扩大出口和实现出口市场多元化，特别是咖啡产品出口，越南驻新加坡大使馆商务处将于2026年6月26日举办“2026年新加坡越南咖啡节贸易对接活动”。该活动旨在展示越南咖啡相关产品，并推动越南企业与新加坡合作伙伴对接，介绍越南咖啡产品潜力。
专家指出，为实现对新加坡市场的可持续出口，企业需要深入研究市场需求、打造品牌、满足绿色标准，并有效利用电子商务平台以及新加坡越南人社群的分销渠道。此外，高科技、数据中心、物流、可再生能源、碳信用和配套工业等领域，也正在为两国企业带来广阔合作空间。目前，许多新加坡企业正逐步将投资资金转向越南的高科技、清洁能源和工业园区基础设施领域。
专家认为，当前越新合作趋势已不再局限于传统商品贸易，而是扩展到绿色发展、创新和高质量供应链等领域。这将成为未来两国关系更加务实、高效和可持续发展的重要基础。（完）