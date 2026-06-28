越南与新加坡推动构建东盟地区清真价值链

据越通社驻新加坡记者报道，这是各位代表、专家和企业界在6月27日于新加坡举行主题为"新加坡、越南及更广阔的：共同构建区域清真价值链"的2026年清真商业研讨会上分享的内容。研讨会由越南驻新加坡商务处与马来亚银行及Dawn Horizon组织联合举办的。

越南驻新加坡大使陈福英在开幕致辞中表示，越南与新加坡之间的经济关系正在强劲发展，2025年双边贸易额达近400亿新元（约合309亿美元）。新加坡继续是越南最大的外国直接投资来源国。清真经济正在开辟新的合作空间，有助于丰富两国全面战略伙伴关系。

据陈福英介绍，越南将发展清真产业视为实现出口市场多元化和提升供应链韧性的重要机遇。越南政府颁布了《到2030年加强国际合作，发展越南清真产业国家战略》，同时推动各部委、地方和企业提升认证能力、完善符合清真标准的生产体系并扩大国际合作。

陈福英在提及两国合作潜力时认为，越南在农业、水产品、食品加工和生产方面潜力巨大，而新加坡在金融、物流、创新和国际认证体系方面拥有优势。将这些潜力与优势相结合将有助于形成具有竞争力的区域清真价值链，连接东盟生产商与全球市场。陈福英还透露，越南将于7月8日至9日在庆和省主办以"越南——伊斯兰旅游新目的地"为主题的清真旅游研讨会，继续推广越南在清真领域的潜力。

新加坡商业联合会（SBF）代表陈德利（Tan Teck Lee）表示，越南正努力成为区域重要制造中心，日益吸引国际资本流入。他说，SBF希望发挥桥梁作用，加强两国企业对接，为推动工业化和清真价值链发展作出贡献。

陈德利认为，为了让更多越南清真产品带入新加坡市场及国际市场，各家企业需要加大对创新、研发的投入，同时利用新加坡作为中转、物流和分销中心来拓展市场。

Dawn Horizon创始人兼首席执行官德维·苏拉蒂（Dewi Suratty）评价，越南因政府的坚定承诺以及农产品、水产品和食品生产优势，正拥有诸多发展清真产业的有利条件。她认为，在从中东到东南亚的许多国家日益重视保障粮食安全的背景下，对高质量原材料供应来源的需求正在增长。这是越南开发符合清真标准的产品并扩大出口至中东、马来西亚及其他国家市场的机遇。

各位代表认为，此次研讨会不仅为越南和新加坡企业开辟了对接机会，还有助于推动整个东盟地区的合作，以构建可持续的清真价值链。凭借越南的生产能力、新加坡的金融-物流生态系统以及区域标准统一的趋势，东盟有望提升其在全球清真经济版图上的地位。（完）