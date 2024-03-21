越南与新加坡扩大经贸和能源合作

越南工贸部部长阮鸿延在河内与新加坡贸工部第二部长陈诗龙（Tan See Leng）举行了会谈。图自越通社

在会谈中，两位部长高度评价越南与新加坡近年来的经贸合作关系，这是东南亚地区双边互利共赢的经济合作的亮点。除货物贸易等传统领域外，两国合作正在向能源转型、数字经济、数字化转型、绿色经济等多元化、可持续方向拓展。两位部长特别强调了能源领域合作的重要性。双方高度评价两国企业在促进能源合作特别是清洁能源合作项目所做的努力；强调了双方推进该领域合作给两国带来的好处。新加坡贸易与工业部部长提出了与越南研究展开合作的建议。双方将探讨邀请其他伙伴参与风能、清洁能源等领域的能源合作的可能性。阮鸿延希望新加坡在建立相关政策机制方面分享经验并提供咨询，为促进新加坡及其他国家能源和清洁能源合作奠定基础。阮鸿延建议两个部门在技术层面展开交流，促进能源领域合作。此外，陈诗龙还建议新加坡和越南推进院校合作，以促进能源领域的人力资源开发；建议新加坡协助越南工贸部下属部门制定工业、能源、贸易、数字化转型和绿色转型的发展战略。陈诗龙表示，将指导有关单位与越南工贸部保持密切配合。此次会谈取得了圆满成功，为进一步深化越南与新加坡工贸部合作、扩大经贸、能源合作等作出重要贡献，进一步丰富越新战略合作伙伴关系内涵，力争将双边关系提升为全面战略伙伴关系。目前，新加坡是越南十分重要的经济伙伴，是越南在东盟第四大贸易伙伴和越南第二大外商直接投资来源地。2023年，越南与新加坡签署了《关于新加坡-越南互联互通框架协议升级的附加信函》，其中，能源合作已成为越南与新加坡经济合作的5大支柱之一。近年来两国贸易额稳步增长。2023年，两国进出口总额将达到91亿美元；其中出口额达44亿美元，进口额达47亿美元。仅2024年前两个月，两国进出口总额将达到15亿美元；其中出口额达7.37亿美元，进口额达7.52亿美元。（完）