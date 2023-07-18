越南与新加坡建交50周年：越南外交部长裴青山对新加坡进行正式访问

越南通讯社驻新加坡记者报道，7月18日上午，越南外交部长裴青山与新加坡外交部长维文举行会谈。新加坡外长在会谈上强调，新加坡视越南为地区重要合作伙伴，愿进一步加强与越南的战略伙伴关系，造福两国人民，致力于本地区的和平、稳定与繁荣。



两位外长对两国合作关系日益紧密有效发展表示满意；双边经贸投资合作不断推进。目前，新加坡对越南投资资金位居东盟首位，位居世界第二，共有3273个项目，总资金734.53亿美元。越南-新加坡工业园区持续有效运行并不断扩建升级，成为两国投资合作成功的象征。在防务安全、教育、文化、人文等领域的合作得到重视和不断发展，有助于增进两国人民的相互了解。



关于未来两国合作方向，两位部长同意与有关部委协调，切实落实范明正总理2023年2月访新取得的成果；重点做好新加坡总理李显龙即将对越南进行的正式访问的准备工作。双方还同意合作推动谈判并签署重要合作文件，其中包括升级《两个经济体互联互通框架协议》文件。



至于东海问题，双方同意将东海建设成为和平之海、合作之海、发展之海；与东盟国家一道，严格且全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），力争早日达成有效、更具约束力、符合国际法、符合1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的《东海行为准则》（COC）。



会谈结束后，新加坡外交部长维文·巴拉克里希南邀请裴青山部长及越南外交部代表团参观麦克斯韦熟食中心（Maxwell Food Centre）并感受新加坡的烹饪文化。



同一天，越南外交部长裴青山会见新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（Teo Chee Hean）。两位部长同意继续为促进越南与新加坡双边合作关系作出贡献；协调一致，维护地区和平、稳定与合作。裴青山部长表示欢迎张志贤部长再一次访问越南。



此外，访问新加坡期间，越南外交部长裴青山一行与越南大使馆和越南代表机构官员还参观了设在新加坡亚洲文明博物馆的胡志明主席纪念碑并敬献鲜花。（完）