越南与新加坡双边贸易额呈现增长势头

越南驻新加坡商务处的数据显示，2024年3月，越南与新加坡双边贸易额继续释放积极迹象，越南对新加坡的出口额继续保持良好增长势头。值得注意的是，大米出口额大幅增长，使越南大米首次占据新加坡市场最大份额。

2024年3月份，越南与新加坡的进出口总额超过25.4亿新元，同比增长4.29%。越南对新加坡的出口额增长率继续保持在高水平（增长率达7.69%），达6.03亿新元；进口额超过19.3亿新元，增长了3.27%。

在新加坡对越南的出口商品结构中，产源于新加坡的商品大幅增长，出口额超过6.73亿新元，同比增长15.96%；从第三国通过新加坡出口到越南是商品出口额超过12.6亿新元，下降2.41%。虽然进出口逆差估计超过13.3亿新元，但如果只计算越南商品与原产于新加坡的商品之间的贸易差额，越南的贸易逆差约为近700亿新元。

2024年前3个月，累计两国双边贸易额突破77.1亿新元，同比增长4.21%，其中出口达逾18.3亿新元，同比大幅增长15.22%；进口额达近58.9亿新元，同比增长1.2%。越南继续保持新加坡第十大贸易伙伴的位置。

从商品来源来看，通过新加坡出口到越南的暂进复出商品占新加坡对越南出口总额的70.85%，相当于41亿新元。如果仅计算原产于新加坡的商品，越南的贸易顺差约为1.19亿新元。

越南目前是新加坡的第18大进口市场和第9大出口市场。（完）