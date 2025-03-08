越南与新加坡加强数字经济与绿色经济伙伴关系

在越共中央总书记苏林访问新加坡前夕，新加坡国立大学教授比尔维尔·星（Bilveer Singh）在接受越通社记者采访时表示，新加坡希望在东盟框架内，与越南加强在数字经济领域的合作。为了推动该领域发展，越南需要进一步完善电子商务、数字服务等领域的法律体系，同时关注培养优秀人力资源。



辛格教授表示，越南正在迅速增长，希望两国可以在数字经济领域加强合作，这是颇具潜力的领域。



李光耀公共政策学院教授武明姜表示，越南在信息技术方面拥有丰富的人力资源，因此，加强与新加坡的合作将为两国关系带来巨大的动力。此外，新加坡也是一个潜在的食品市场，促进该领域的合作不仅帮助新加坡保障粮食安全，还助力越南推动出口。



2024年8月28日，越南石油天然气集团成员越南石油天然气技术服务公司（PTSC）与胜科工业(Sembcorp)子公司胜科公用事业私人有限公司(Sembcorp Utilities Pte Ltd)的合作文件签字仪式在新加坡举行。图自越通社

新加坡驻越南大使贾亚·拉特南（Jaya Ratnam）近日在新加坡举办有关越新全面战略伙伴关系的视频研讨会上表示，两国伙伴关系已经扩展到可再生能源、食品、基础设施、数字经济和创新等新领域。这是两国在数字经济-绿色经济伙伴关系框架内实施的合作领域。通过这一关系，两国可以相互支持，应对共同挑战，并在东盟发挥重要作用。



对于绿色经济，贾亚·拉特南大使强调，新加坡视越南为东盟能源网络的重要目的地。越南可以向新加坡乃至东盟其他国家供应能源。两国都提出到2050年实现净零排放目标，越南的能源产品在实现这一目标中发挥着重要作用。除了能源出口外，越南还有能力建设能源生产和服务设施。



越南驻新加坡大使陈福英表示，应鼓励更多新加坡企业对越南高科技、可再生能源和数字化转型行业进行投资，同时为越南企业在新加坡扩大经营创造条件。此外，双方应扩大教育、文化、旅游等领域合作，增进相互了解，促进两国人民友好交流等。（完）