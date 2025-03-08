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越南与新加坡加强数字经济与绿色经济伙伴关系

越南与新加坡的双边关系建立在相互信任、彼此尊重和支持的坚实基础上。两国正努力将双方关系提升到新水平，这被期待将为推动两国2年前启动的“数字经济—绿色经济伙伴关系”落到实处。

在越共中央总书记苏林访问新加坡前夕，新加坡国立大学教授比尔维尔·星（Bilveer Singh）在接受越通社记者采访时表示，新加坡希望在东盟框架内，与越南加强在数字经济领域的合作。为了推动该领域发展，越南需要进一步完善电子商务、数字服务等领域的法律体系，同时关注培养优秀人力资源。

辛格教授表示，越南正在迅速增长，希望两国可以在数字经济领域加强合作，这是颇具潜力的领域。

李光耀公共政策学院教授武明姜表示，越南在信息技术方面拥有丰富的人力资源，因此，加强与新加坡的合作将为两国关系带来巨大的动力。此外，新加坡也是一个潜在的食品市场，促进该领域的合作不仅帮助新加坡保障粮食安全，还助力越南推动出口。

 
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2024年8月28日，越南石油天然气集团成员越南石油天然气技术服务公司（PTSC）与胜科工业(Sembcorp)子公司胜科公用事业私人有限公司(Sembcorp Utilities Pte Ltd)的合作文件签字仪式在新加坡举行。图自越通社

新加坡驻越南大使贾亚·拉特南（Jaya Ratnam）近日在新加坡举办有关越新全面战略伙伴关系的视频研讨会上表示，两国伙伴关系已经扩展到可再生能源、食品、基础设施、数字经济和创新等新领域。这是两国在数字经济-绿色经济伙伴关系框架内实施的合作领域。通过这一关系，两国可以相互支持，应对共同挑战，并在东盟发挥重要作用。

对于绿色经济，贾亚·拉特南大使强调，新加坡视越南为东盟能源网络的重要目的地。越南可以向新加坡乃至东盟其他国家供应能源。两国都提出到2050年实现净零排放目标，越南的能源产品在实现这一目标中发挥着重要作用。除了能源出口外，越南还有能力建设能源生产和服务设施。

越南驻新加坡大使陈福英表示，应鼓励更多新加坡企业对越南高科技、可再生能源和数字化转型行业进行投资，同时为越南企业在新加坡扩大经营创造条件。此外，双方应扩大教育、文化、旅游等领域合作，增进相互了解，促进两国人民友好交流等。（完）

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越南政府总理范明政与吉尔吉斯斯坦总理卡西马利耶夫参观胡志明主席遗迹区

越南政府总理范明政与吉尔吉斯斯坦总理卡西马利耶夫参观胡志明主席遗迹区

3月7日上午，越南政府总理范明政与正在对越南进行正式访问的吉尔吉斯共和国总理阿德尔别克·卡西马利耶夫（Adylbek Kasymaliev）一同参观了位于河内主席府的胡志明主席遗迹区。此前，卡西马利耶夫在胡志明主席陵敬献花圈。
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