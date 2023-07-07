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越南与新加坡加强合作 提高劳动力数字化能力
与此同时，双方考虑提供培训课程和签发认证书等计划，进而实现越新两国劳动者职业资格相互承认机制；同时，加强两国企业的联系，促进技术转让，为越南工人提供高科技培训项目。
陶玉容部长还建议新加坡为在新加坡上学的越南留学生参加工作假期计划创造条件，让他们有机会在国外体验和获得工作经验，同时连接越新两国大学生。此外，新加坡继续在新加坡强项领域支持越南，如劳动安全与健康、劳工监察；加强在东盟、亚太经合组织等多边合作机制以及在两国均为成员的《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》（CPTPP）等自由贸易协定中的相互支持。
人新加坡人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙高度评价越南高素质人力资源的水平和创造力；申明愿意在创新领域合作并分享经验。陈诗龙部长高度赞同陶玉容部长所提出的各项建议，并强调新加坡希望加强与越南在共同关心的许多领域的合作。
越南劳动荣军与社会部部长陶玉容同新加坡人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙所举行的工作会议是双方达成共识的契机；从而研究和制定两国合作内容，为在越新两国建交50周年（1973年-2023年）之际两国领导人高层会晤的准备工作做出贡献。（完）