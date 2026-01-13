越南与新加坡加强合作共促国际金融中心发展

在新加坡期间，1月12日，张和平会见了新加坡副总理颜金勇（Gan Kim Yong）。双方对近期两国合作关系不断向前发展感到满意。两国高层互访频繁，各项合作机制有效开展，其中包括两国总理年度会晤机制。经济合作继续成为亮点，新加坡保持在东盟内对越南第一大投资国地位，并在对越投资的153个国家和地区中位居第二，投资项目4400个，注册资本总额超过900亿美元。越新工业园区（VSIP）高效运营且不断扩展，21个VSIP园区遍布越南14个省市。两国在地区和国际事务中保持经常性的磋商与协调。



面对地区和世界形势复杂多变，双方同意进一步深化各领域合作，有效实施《2025-2030年越南与新加坡全面战略伙伴关系行动计划》，加强经济与投资合作，特别是在农业、能源、新一代2.0版VSIP园区、碳信用、数字技术等具有潜力的新兴领域。同时继续与其他东盟国家携手建设团结发展的东盟共同体，致力于地区和世界的和平、稳定、合作与发展。

双方代表合影。图自越通社

张和平表示，越南刚成立国际金融中心，希望研究、参考新加坡的经验。欢迎新加坡大华银行（UOB）在胡志明市国际金融中心投资建设UOB大楼，希望新加坡企业、银行、金融机构加强对越南国际金融中心的投资和开展业务。



颜金勇对越南成立国际金融中心给予高度评价，认为这是一个正确且适时的决策，并强调新加坡愿意支持越南，分享国际金融中心的运营经验，同时促进新加坡国际金融中心与越南之间的合作。



同日，张和平会见了新加坡国际仲裁中心（SIAC）、新加坡经济发展局（EDB）领导代表。



此前，张和平一行前往亚洲文明博物馆向胡志明主席塑像敬献花篮，看望越南驻新加坡大使馆工作人员与旅新越侨，走访新加坡大华银行总部并与该银行副董事长兼首席执行官黄一宗举行了工作会议。



按计划，1月13日，张和平将会见新加坡国务资政李显龙，并与新加坡银行协会、新加坡金融科技协会、新加坡交易所（SGX）等机构领导代表举行工作会议。（完）



