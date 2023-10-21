越南与新加坡加强人力资源领域的合作

越南劳动、荣军与社会部副部长黎文青20日在河内会见来访的新加坡人力部和国家发展部国务部长扎基·穆罕默德（Zaqy Mohamad） 时，建议新方考虑以工作许可签证形式(Visa Work Permit)正式接受越南劳工，扩大能够接受越南劳工的领域，在运输船船员供应方面加强合作等。

黎文青表示，尽管地区和世界形式错综复杂，机遇与挑战交织，但越新战略伙伴关系不断巩固和发展。目前，新加坡对越南的投资位居东盟第一、全球第二，投资项目3095个，注册资本总额708亿美元，占外国投资总额的22.9%。越新工业园（VSIP）遍布越南多地，为促进两国在知识经济时代的人力资源合作带来了重要机遇。

在谈到新加坡总理李显龙对越南进行正式访问期间双方签署的两份谅解备忘录时，黎文青提议双方尽快成立联合工作组，讨论并将两份谅解备忘录落到实处。

黎文青表示，越南正在建设3个国家优质职业技能培训和实践中心，希望新方分享有关优质人力资源培训、劳动力市场数据库建设、分析预测职业就业趋势、提高数字技术环境下的就业服务质量等方面的经验。

黎文青还建议新加坡考虑以工作许可签证形式正式接受越南劳工，扩大能够接受越南劳工的领域，在运输船船员供应方面加强合作等。

扎基·穆罕默德表示，他此访带来了许多新加坡企业赴越寻求商机，并愿为越南关注的领域提供支持。相信双方签署的谅解备忘录将为两国加强劳务合作创造机会。

对于黎文青提出的建议，扎基·穆罕默德强调将竭尽全力与越方提供支持，分享经验，尤其是有关高素质人力资源和劳务保护领域的支持。（完）