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越南与新加坡分享金融领域经验
8月5日，胡德福部长会见了新加坡财政部第二部长徐芳达（Chee Hong Tat）。徐芳达表示，今后双方可以在能源、服务业和金融服务业等领域加强合作，以推动两国关系升级为全面战略伙伴关系。此外，双方可以加强经验交流，分享好做法、好实践和投资机会。 在当前全球供应链中断的背景下，越南有一个吸引外国投资的良好机会。
胡德福表示，希望新加坡财政部支持并创造条件，推动与越南在金融、经济、贸易投资领域的合作。当前，两国政治外交关系发展良好，目标是将两国关系提升为全面战略伙伴关系。
双方同意分享两国税收和海关管理现代化方面的经验，提议合作提高证券管理机构和证券交易所的能力水平。
见面会上，两国部长见证了越南证券交易所（VNX）与新加坡证券交易所（SGX）签署谅解备忘录（MOU）。
当天，胡德福部长还会见了新加坡金融管理局（MAS）局长谢德俊（Chia Der Jiun）。
8月6日，胡德福部长主持召开越南金融投资促进会。会议在香格里拉大酒店举行，吸引了来自新加坡、越南以及地区许多国家的300多家企业和投资者代表参加。
胡德福部长在接受越通社驻新加坡记者采访时表示，新加坡企业在越南开展了非常有效的投资活动。遍布越南全国16个越新工业园区（VSIP）并为超过30万名工人创造了就业机会，吸引投资约180亿美元，是两国经贸投资的典型例子。新加坡是实施碳市场、碳交易所的国家，是现代金融技术汇聚点。因此，越南财政部已同新加坡财政部和新加坡国有资本关机构合作，吸引新加坡企业对越南证券市场投资并投入越南各家商业银行，对越南金融公司投资，与越南企业联营、连接和合作以对越投资或直接对越南投资。
访问新加坡期间，胡德福部长一行还走访新加坡证券交易所，会见新加坡淡马锡（Temasek）集团董事长，在新加坡港口参观了解智能海关管理系统。（完）