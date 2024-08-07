越南与新加坡分享金融领域经验

越通社驻新加坡记者报道，8月5日和6日两天，越南财政部长胡德福率领财政部和企业代表团对新加坡进行工作访问。越南驻新加坡大使梅福勇陪同参加代表团活动。

8月5日，胡德福部长会见了新加坡财政部第二部长徐芳达（Chee Hong Tat）。徐芳达表示，今后双方可以在能源、服务业和金融服务业等领域加强合作，以推动两国关系升级为全面战略伙伴关系。此外，双方可以加强经验交流，分享好做法、好实践和投资机会。 在当前全球供应链中断的背景下，越南有一个吸引外国投资的良好机会。

胡德福表示，希望新加坡财政部支持并创造条件，推动与越南在金融、经济、贸易投资领域的合作。当前，两国政治外交关系发展良好，目标是将两国关系提升为全面战略伙伴关系。

双方同意分享两国税收和海关管理现代化方面的经验，提议合作提高证券管理机构和证券交易所的能力水平。

见面会上，两国部长见证了越南证券交易所（VNX）与新加坡证券交易所（SGX）签署谅解备忘录（MOU）。

当天，胡德福部长还会见了新加坡金融管理局（MAS）局长谢德俊（Chia Der Jiun）。

8月6日，胡德福部长主持召开越南金融投资促进会。会议在香格里拉大酒店举行，吸引了来自新加坡、越南以及地区许多国家的300多家企业和投资者代表参加。

胡德福部长在接受越通社驻新加坡记者采访时表示，新加坡企业在越南开展了非常有效的投资活动。遍布越南全国16个越新工业园区（VSIP）并为超过30万名工人创造了就业机会，吸引投资约180亿美元，是两国经贸投资的典型例子。新加坡是实施碳市场、碳交易所的国家，是现代金融技术汇聚点。因此，越南财政部已同新加坡财政部和新加坡国有资本关机构合作，吸引新加坡企业对越南证券市场投资并投入越南各家商业银行，对越南金融公司投资，与越南企业联营、连接和合作以对越投资或直接对越南投资。

访问新加坡期间，胡德福部长一行还走访新加坡证券交易所，会见新加坡淡马锡（Temasek）集团董事长，在新加坡港口参观了解智能海关管理系统。（完）