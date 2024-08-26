越南与新加坡分享解决发展挑战的经验

越通社驻新加坡记者报道，8月26日上午，潜在领袖活动在新加坡国立大学李光耀公共政策学院举行，意在分享新加坡在解决发展挑战方面的知识和经验，从而确定越南与新加坡的有效合作领域。越共中央委员、中央宣教部常务副部长赖春门率团出席。



越南驻新加坡大使梅福勇和李光耀公共政策学院代表以及有关单位代表等出席。



赖春门在开幕式上发表讲话时强调，越南党和国家始终注重向新加坡学习、交换与分享可持续发展、科技发展、国家治理和社会治理方法等信息和经验。在越南干部此次技能和知识培养活动的框架内，学员们能参加包含许多有用主题的科学培训课程，与新加坡领导人和原领导人，特别是新加坡原总理、高级名誉部长吴作栋（Goh Chok Tong）面对面交流，对诸多机构和组织进行实地考察。赖春文认为，新加坡在国家发展、技能和国家治理愿景方面的经验对于越南未来高层领导人在实现国家可持续发展目标中非常有用。

李光耀公共政策学院代表武明姜副教授强调，越南与新加坡加强合作，分享经验，促进相互学习是帮助两国创造价值、注入活力、共同发展并提升国际地位的正确方向。他强调，此次借鉴与分享经验活动是越南潜在领导者与新加坡有关主体建立互信，加强合作，确定有效合作领域，从而解决发展挑战的机会，从而帮助两国加强战略伙伴关系，致力于人类的和平与进步。



潜在领袖活动是由李光耀公共政策学院、新加坡主权财富基金淡马锡（Temasek）同胡志明国家政治学院和Sembcorp集团从8月26日至30日联合举行的。（完）