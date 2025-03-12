越南与新加坡关系提升为全面战略伙伴关系

黄循财对媒体记者说，两国关系已提升为全面战略伙伴关系。值此之际，两国还签署了多项合作文件，涉及防范和打击跨国犯罪、数字化转型、数字经济、金融技术、绿色经济、可再生能源等领域。双方还扩大各越新工业区的合作，创造更多就业机会，继续鼓励在未来建立智慧和更现代的越新工业园区。其展现出全面战略伙伴关系的等级，助推两国之间的合作关系。



苏林表示，双方会谈在开放、坦率、真诚和互相了解等的气氛中进行并取得成功。苏林高兴地看到，两国建交50年，包括建立战略伙伴关系10年来，两国合作在各领域走深走实，政治互信增加。



苏林表示，新的合作框架将有助于增强双方政治互信、拓展更广阔和深入的合作空间，把越新合作关系成为新时期国际关系的典范，为两国人民带来切实利益，为地区乃至世界和平、稳定与发展做出贡献。双方就今后开展全面战略伙伴关系的方向达成高度一致。

越共中央总书记苏林与新加坡总理、新加坡人民行动党秘书长黄循财共同会见记者。图自越通社

苏林强调，自越南加入东盟至今，新加坡一直以来是越南重要经济伙伴，在改革开放和发展道路上同越南并肩同行。越南对拥有新加坡这个朋友、全面战略伙伴而感到自豪。



此前，苏林与黄循财见证了两国各部门之间各项合作文件的签署，包括越南公安部与新加坡内政部关于防范与打击跨国犯罪合作协议；越南公安部与新加坡数字发展与信息部关于数字化转型合作谅解备忘录；越南与新加坡海上风电贸易合作联合报告；越南国家银行与新加坡金融管理局关于加强金融创新领域合作谅解备忘录；越南国家证券委员会与新加坡金融管理局之间合作意向书；南定和乂安两省越新工业园区基础设施建设与经营项目投资主张决定书；越南河南省理仁县投资项目研究与建议合作谅解备忘录；A*Star - Sembcorp – Becamex三方合作谅解备忘录。（完）