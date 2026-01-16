越南与新加坡促进在网络安全与数字化转型领域的合作

梁三光部长强调，双方于2025年3月将双边关系提升为全面战略伙伴关系，为扩大两国合作空间注入了新动力，提升了双方政治互信水平。



在此基础上，能源转型、可持续发展、创新以及数字化转型等领域的合作持续得到高效推进。



在网络安全领域，基于两部于2022年签署的《网络安全、预防网络犯罪和个人数据保护合作谅解备忘录》，双方积极落实已达成的合作内容，有利于能力建设、分享经验以及应对网络空间新兴挑战。



梁三光强调，2025年10月在河内举行的《联合国打击网络犯罪公约》（又称“河内公约”）开放签署仪式是具有重要历史意义的里程碑，象征着国际社会在打击网络犯罪问题上的团结精神和共同责任，有助于在联合国框架内增强各国互信并深化合作。



在《河内公约》基础上，两国在打击犯罪、保障网络安全和保护个人数据方面将迎来更多合作机遇，满足各国的需求 越南公安部部长梁三光大将

除网络安全合作外，双方还签署了数字化转型合作谅解备忘录，从而分享经验，协同建设和发展致力于公共利益的技术解决方案。

越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将同新加坡数码发展及新闻部长约瑟芬·张（Josephine Teo）举行会谈。图自越通社

会谈中，双方一致同意继续有效落实越共中央总书记苏林于2025年3月访问新加坡期间两国领导人所达成的共识，以及《2025-2030年越南与新加坡全面战略伙伴关系行动计划》，集中支持两国数字化转型进程和共同建设安全、稳定、可持续的网络空间。



梁三光建议新加坡积极支持并协助越南推进联合国打击网络犯罪中心的建设，同时研究加入《河内公约》。



他还建议加强专家级代表团的互访，分享在数字化转型应用开发、个人数据与数据安全保护、防范网络攻击和保护关键信息系统、跨境数据流动管理、打击网络犯罪和高科技犯罪等方面的经验，从而为两国创新和数字化转型进程作出切实贡献。



此外，双方一致同意加大在人力资源培训和能力建设方面的合作力度，分享拟定个人数据保护和数据存储法律文件的经验；完善电子身份认证相关法律框架，推动在两国应用程序中对基本身份信息的相互认可；促进在可控条件下开展跨境数据共享。



约瑟芬·张强调，新加坡将与越南公安部密切配合，高效推动双方在网络安全和数字化转型领域所签署法律合作文件的落实，进一步深化越新两国全面战略伙伴关系以及两部之间的合作，使其不断走深走实，造福两国人民，为世界和地区的和平、稳定与发展作出积极贡献。（完）