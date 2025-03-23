越南与斯里兰卡进一步加强多领域合作关系

在斯里兰卡首都科伦坡的国家图书馆，阮德海率领越南国会代表团在胡志明主席雕像前敬献鲜花，并参观胡志明空间。在此，阮德海对斯里兰卡国家图书馆领导以及斯里兰卡人民对越南杰出领袖、世界文化名人——胡志明主席的珍贵情感表示深切感动和崇高敬意。他对该图书馆努力收集、展示胡志明主席生平与事业相关书籍、资料和图片，特别是已被翻译成包括斯里兰卡僧伽罗语在内的三种语言的《狱中日记》，为弘扬和推广胡志明思想的高尚价值作出了贡献给予高度评价。



*在会见斯里兰卡共产党总书记维拉辛哈·吉加纳奇（Weerasinghe Geeganage）及该党领导班子时，阮德海高度评价越南共产党与斯里兰卡共产党长期稳定的友好关系，并表示这一关系贯穿历史至今，为不断巩固和发展越斯友好关系作出了贡献。阮德海强调，越南始终坚定走社会主义道路，建设社会主义导向的市场经济，继续推进革新事业和行政组织机构改革，使其更加精简、高效，促进社会公平与进步，致力于人民的利益和繁荣，同时积极筹备越南共产党第十四次全国代表大会。



维拉辛哈·吉加纳奇表示，越南的成功一直是世界各地共产党和工人党的榜样和巨大鼓舞，并希望进一步加强两党关系，共同推动越斯合作关系迈上新台阶。他建议，未来两党应加强代表团互访，分享关于路线方针、党建经验的交流，并在多边场合上密切配合，继续为和平、公平与社会进步而奋斗。



*在会见与越南最早成立的友好组织之一（成立于1966年）——斯越团结协会代表时，阮德海高度评价该协会在号召国际团结、支持越南民族解放斗争和国家统一事业方面的作用。他对该协会长期以来给予越南特别是胡志明主席的珍贵情感深表感动和敬意，并对其开展的诸多富有意义的活动表示赞赏，如纪念胡主席诞辰、将胡主席的著作翻译成当地语言、动员斯里兰卡社会团结支持越南等，这些都为加强越南与斯里兰卡人民之间的传统友好关系作出了贡献。



斯越团结协会代表衷心感谢阮德海对协会活动的关注与支持，并承诺将继续努力发挥作用，促进越南共产党与斯里兰卡共产党的友好关系，以及两国人民和两个民族之间的团结。

阮德海向斯里兰卡中央省省长萨拉特·阿贝库恩赠送纪念品。图自越通社

*3月22日，斯里兰卡中央省省长萨拉特·阿贝库恩（Sarath Abeykoon）热烈欢迎阮德海及越南国会高级代表团来访，对此次访问表示高度重视，并认为这次访问不仅带来了友好情谊，也为斯里兰卡中央省与越南各地方之间的合作开启了更多机遇。



阮德海强调，越南与斯里兰卡的佛教交流源远流长。佛教倡导和平与慈悲，是连接两国人民感情与友谊的精神纽带。他指出，康提市乃至中央省拥有丰富的潜力和优势，并与越南中部地区有许多相似之处，因此建议省长推动与越南中部各省建立友好关系协议，以促进经贸、旅游和人文交流合作。



在此次访问期间，阮德海还参观了斯里兰卡最重要的佛教圣地之一——佛牙寺，参观国际佛教博物馆内的“越南角”。此前一天，阮德海还访问了竹林禅院，这是斯里兰卡境内首座越南佛教寺院，由释法光住持。（完）