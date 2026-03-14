越南与斯洛伐克深化消防与救援领域合作关系

越通社驻中东记者报道，越南公安部消防与救援局副局长黄玉兄大校率团对斯洛伐克首都布拉迪斯拉发进行工作访问。



在3月9日至12日访问期间，黄玉兄一行参观了布拉迪斯拉消防与救援力量指挥部、斯洛伐克内务部汽车安装与维修中心以及Lest军事训练中心。在此期间，越方代表团考察了斯洛伐克消防与救援领域优势产品；了解各类消防和救援专用装备的性能、用途及技术参数；同时就将这些装备应用于具体灭火和救援技术中问题开展经验交流。黄玉兄一行还研究斯洛伐克消防与救援领域数字化转型经验、创新举措和模式。



3月12日，黄玉兄一行会见了汽车制造工业(CSM Industry)公司首席执行官，共商合作可能性、技术转让，以及在越南制造由斯洛伐克制造的消防与救援专用装备的可行性等事宜。



黄玉兄大校在各场工作会谈上高度评价斯洛伐克在消防和救援专用装备制造领域中的技术水平和经验，并认为，加强合作、经验交流以及技术转让，将有助于提升越南消防与救援工作质效。黄玉兄同时也希望斯洛伐克各相关机关和企业继续扩大与越南合作范围，特别是在消防与救援领域培训、新技术应用和数字化转型方面。



斯洛伐克各机关和企业代表高度评价越南公安部工作代表团此次访问的重要意义，认为此访成为双方加强专业交流，研究消防与救援专用装备制造和应用合作项目的重要契机。



在各场工作会谈中，各方一致同意在部署越南公安部梁三光大将于2025年9月访斯成果基础上进一步推动消防与救援等各个领域合作关系提质升级。



此访期间，黄玉兄一行还看望慰问越南驻斯洛伐克大使馆干部人员。（完）