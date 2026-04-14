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越南与斯洛伐克发表关于建立两国战略伙伴关系的联合声明
应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国政府总理罗贝尔特·菲佐（Robert Fico）4月12日至14日对越南进行正式访问。值此机会，两国发表了关于建立越斯战略伙伴关系的联合声明。主要内容如下：
自1950年建立外交关系以来，越南与斯洛伐克在互信、平等、相互尊重的基础上，建立了传统友好和多领域合作关系，为两国人民带来利益。
建立战略伙伴关系旨在将两国关系提升至新高度，巩固现有合作机制，同时寻求新途径，以在双边和多边层面进一步深化两国合作关系。
在战略伙伴关系框架内，双方一致同意加强以下领域的合作：
关于政治-外交，双方重申高层互访在巩固传统友谊和推动务实合作中的重要作用；一致同意加强各级代表团交流和各级政治对话；研究建立各部委和地方之间新的合作机制；加强所有渠道的接触，包括越南共产党、政府、国会及地方机构与斯洛伐克各机构、组织之间的接触；保持两国外交部定期政治磋商，作为审视合作及交流双边、地区和国际问题的主要机制；重申对多边主义的承诺，强调联合国的中心作用、尊重国际法以及以和平方式解决争端的原则；加强在地区和国际场合上的协调；确认维护各海域和大洋的和平、稳定、安全及航行与飞越自由的重要性；在1982年《联合国海洋法公约》基础上以和平方式解决争端；确认全面落实《东海各方行为宣言》的重要性，并对制定符合国际法的《东海行为准则》进程表示欢迎。
关于经济、贸易与投资，双方确定经济、贸易与投资合作是双边关系的重要支柱，一致同意在现有双边、多边协定及两国经济互补性的基础上继续深化合作；同时确保开放、公平、透明和非歧视的营商环境。提升越斯政府间经济合作委员会的作用和运作效率；一致同意为私人投资创造便利条件，加强在共同关心领域的合作，如汽车工业、电子、交通运输、能源、绿色技术、制药、机械制造等领域；重申支持有效落实《越南-欧盟自由贸易协定》，推动批准《越南-欧盟投资保护协定》，并加强欧盟与东盟之间的贸易联系。
关于国防与安全，双方一致同意加强代表团互访、军训合作、军事教育、联合国维和行动、排雷及应对非传统安全挑战。双方扩大在网络安全、打击网络犯罪、跨国有组织犯罪方面的合作，并通过国际刑警组织、东盟警察组织等渠道交流信息。
关于科技与改革创新，双方一致同意推动数字化转型、数字经济发展、科学研究和技术转让领域的合作；加强科技领域管理和政策制定的经验交流。
关于教育培训，双方推动各教育机构和研究院所之间的合作；加强专家、学生和教师的交流；在半导体、人工智能、机器人、自动化和数据科学等新技术领域开展培训和研究项目；鼓励参与欧盟的伊拉斯谟+（ERASMUS+）等计划。
关于文化、体育与旅游，双方加强文化、艺术、体育交流；推动旅游合作并创造出行便利，其中考虑就公务护照免签协定进行谈判。
关于劳务，双方推动符合市场条件和各自国家法律的劳务供应合作；提高2008年劳务合作谅解备忘录的执行效率，并考虑谈判社会保障协定。
关于农业，双方加强农产品加工、食品安全、植物检疫、水资源管理以及农业技术应用等领域的合作。
关于环境与气候变化，双方推动合作以实现净零排放目标；实现能源来源多样化，发展可持续能源，加强循环经济、废物管理和绿色技术合作。
关于医疗卫生，双方加强人力资源培训合作、专业经验交流，发展康复、水疗和医疗旅游等领域。
关于法律与司法，双方探讨签署新的法律与司法领域谅解备忘录以取代2014年所签署文件的可能性。
关于地方合作与民间交流，双方推动各地方之间的合作，促进建立新的合作机制；欢迎胡志明市与科希策市之间的合作；加强在斯洛伐克的越南人社区的联系，推动两国人民之间的交流。
双方责成两国外交部协调相关部委制定共同行动计划，以有效落实上述各项目标。（完）