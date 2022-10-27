越南与摩洛哥推动金融银行领域的合作

10月27日下午，越南社会科学翰林院（VASS）下属非洲和中东研究院与摩洛哥驻越南大使馆和越南—非洲经济合作联合会以线上线下结合方式共同举行“摩洛哥银行系统在与非洲国家的支付方面的经验和作用”国际研讨会。

非洲和中东研究院院长、越南—非洲经济合作联合会主席黎富明在研讨会上致辞时表示，落实政府的《越南与非洲-中东国家关系发展（2016-2025年）》提案，近期，越南一直加强与摩洛哥乃至非洲国家的合作关系。越南与非洲国家的多方面合作关系也取得新进展。

越南与非洲市场之间的贸易额从 2010 年的 25 亿美元提升到 2020 年的 62.5 亿美元。尽管受到新冠疫情的影响，但 2021 年越南与非洲的贸易额达70 亿美元，其中，越南对非洲地区出口22.4亿美元，同比增长20.4%。

然而，越南与非洲国家的合作仍与其潜力和需求不相称。其中，金融银行领域是越南与非洲国家经济合作关系中的最大阻碍。越南企业在与非洲伙伴进行贸易往来时，在支付环节面临困难和风险。

因此，此次研讨会将是管理者、银行、研究人员和国内外企业就在非洲的摩洛哥和越南银行国际支付活动相关信息和经验进行交流和分享的良好平台。同时，寻找出在支付环节中风险减轻或消除金融和银行瓶颈的措施，以促进越南与非洲国家在投资、贸易、农业等领域的合作，为促进越南与摩洛哥乃至非洲国家之间的合作作出贡献。

研讨会共有两场讨论会：摩洛哥和越南在非洲地区金融银行服务现状；推动越南与摩洛哥金融银行领域合作的措施。

研讨会上，与会代表还与非洲合作伙伴就越南企业支付风险；越南军队银行的国际合作以及与摩洛哥合作伙伴的合作机会；促进越南与摩洛哥和西非国家金融和银行合作的前景等问题进行了交流和讨论。（完）