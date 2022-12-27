越南与捷克贸易合作关系中的机遇和挑战

越南驻捷克商务参赞阮氏红水在接受越通社驻布拉格记者的采访时表示，越南和捷克的经济结构具有互补性，因此加强双方合作关系将为两国带来利益。两国的双边贸易额在过去五年来翻了一倍，从2017年的10.4亿美元升至2021年的20.8亿美元。

越南对捷克的主要出口商品类包括手机、平板电脑、电脑和各种电子产品。这些商品类占越南对捷克出口总额的40%左右。

其次是皮革产品和鞋类（占16%），机械产品及零配件（占8.62%），纺织品服装（占6.69%）。

此外，越南对捷克的农林水产品和食品出口额在最近一段时间里，特别是在《越南与欧盟自由贸易协定》自2020年8月1日起正式生效取消这些产品的大部分进口关税后持续增加。

而捷克对越南的主要出口商品包括机械设备（占15%）。其次是塑料产品（占13.20%）、电子产品（占12.41%）、汽车及零配件（占11%）、药品（占6.22%）、医疗设备（占5.39%）和武器（占5.11%）。这些都是捷克的优势产品。

此外，捷克还是净出口能源并在热电生产和热电技术供应领域具有优势的国家。许多捷克公司在供应热电行业设备产品及技术方面与越南公司开展了有效的合作。

越南与捷克的共同优势是在其区域内占有战略性地位。捷克可以通过越南进入东盟市场。《越南与欧盟自由贸易协定》使越南贸易与投资活动享有许多优惠，这为捷克进入越南乃至东盟创造便利条件。

基于旅居捷克越南人社群的密集、广泛的分销系统，越南可以通过捷克将各种商品和服务销往欧盟成员国，特别是与捷克拥有共同边界线的德国、波兰、斯洛伐克、奥利地等国。

阮氏洪水透露，越南与捷克的双边贸易投资合作关系尽管有着许多便利条件，但仍然存在一些需要得到克服的困难，需要进一步加强双方合作效率。

在自然地理条件方面，越捷两国地理距离遥远。此外，捷克没有海，因此进口商品必须通过德国和荷兰的港口运往捷克。这使运输时间和运输成本增加，尤其是自新冠肺炎疫情爆发和俄乌冲突发生导致能源危机和通货膨胀高涨以来，物流成本持续呈现大幅增长势头。

如果这一不利情况持续延长将给出口活动造成困难。开通直达航线、加大投资力度以在当地开展生产和供应活动、建设保税仓库和总仓库等解决方案都需要较长时间、巨大资源和长期政策。

在此背景下，各家生产商、进出口商、物流服务供应单位等需要共同讨论，以寻找更加合理的服务供应方式，进而确保有关各方的利益和谐及其眼前和长期权益。

对于客观的理由，越南的火龙火、荔枝、龙眼等水果，米粉、米线等大米制品，各种米饼、酱油等主要出口产品对于大部分捷克消费者而言都比较陌生。如果国内生产和出口商更注重营销工作和刺激市场需求，这些产品的出口情况将更加发展。

另一个困难就是欧盟的进口管理政策系统较为复杂多变。为减少这些政策的消极影响，生产和出口商必须提高能力，生产出满足欧盟标准的产品。另一方面，职能机构需要加强与欧盟合作伙伴的谈判力度，旨在解除各种障碍并为加大出口活动创造便利条件。（完）