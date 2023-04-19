越南与捷克的合作潜力巨大

捷克总理彼得·菲亚拉（Petr Fiala）将于4月20日至22日对越南进行正式访问，有望为两国传统友好合作关系注入新动力。值此机会，越通社驻布拉格记者对布拉格化学与技术大学教师杨文明博士进行了采访。

杨文明博士高度赞赏越捷在科技、环境和教育领域的合作前景。他说，越南和捷克拥有实现可持续发展的共同目标，并共同承诺应对气候变化和环境退化的挑战。捷克凭借其在环境管理方面的先进技术和专业知识，可以为越南解决这些问题提供宝贵的帮助。同时，拥有丰富的自然资源和生物多样性的越南可以为捷克开发创新解决方案以实现可持续发展创造机遇。

杨文明博士认为，两国可以在废弃物管理、可再生能源和绿色交通等许多领域开展合作。 越南人口和城镇化进程迅速增长，在废弃物管理、水污染和空气质量下降等方面面临着重大的挑战，对人类健康和环境造成严重的危害。然而，捷克在环境管理方面经验丰富，可以在该领域为越南提供技术支持和能力建设。

杨文明博士补充说，可再生能源是越南与捷克可以开展合作的领域。越南制定了雄心勃勃的目标，以增加可再生能源在其能源结构中的比重。而捷克在太阳能和风能方面的先进技术可以有效支持越南实现其目标。两国还可以合作开发绿色交通解决方案，其中包括电动汽车和公共交通系统，以减少排放并改善城市地区的空气质量。

另外，越南与捷克在教育领域的合作潜力巨大。捷克在高等教育和研究生教育方面有着悠久的历史，完全可以为越南学生在该国大学和研究院就读创造机会。

杨文明博士强调，捷克总理访越之旅将为两国在科学、技术、环境和教育领域的合作开辟了许多前景。他表示，此访将为两国开启合作共赢的新时代铺平道路，其中两国可以共同解决可持续发展的紧迫性挑战，并为两国人民共建美好的未来。（完）