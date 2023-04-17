越南与意大利翁布里亚地区加强经济合作的绝佳机会

据越通社驻罗马记者报道，在庆祝两国建交50周年的“越意2023年”框架内，越南驻意大利大使馆自4月14日至16日就越南与翁布里亚地区经济合作举办了一系列研讨会、座谈会，并在翁布里亚地区开展经贸投资促进活动。

“越南-意大利经济互补性：翁布里亚地区的机遇”研讨会由意大利（翁布里亚地区）工业家联合会和翁布里亚出口管理局合作举办，越南驻意大利大使杨海兴，翁布里亚出口局局长Riccardo Concetti等代表出席该活动。

杨海兴在研讨会开幕式上致辞表示，该研讨会是在翁布里亚地区举办的2023年越意年活动的主要活动之一。杨海兴强调，经济合作是两国关系中的亮点。越南是意大利在东盟的最大贸易伙伴，意大利是越南第四大欧盟伙伴。

两国有许多优势和合作潜力有待进一步挖掘。意大利和越南在经济结构上有很多相似之处，中小企业众多。两国经济在产业和产品上有很强的互补性。两国要在基础产业、配套产业、高科技产业、智慧农业、农产品出口、机械工程、基础设施、建筑材料、石油和绿色能源等意大利有优势和越南有需求的领域上扩大合作。

与会代表一致认为，研讨会是展示双方潜力和优势以及加强商业联系的平台，也是双方促进经贸投资合作、技术转让、高素质人力资源培训、制度建设经验交流等的机会。

Riccardo Concetti在接受越通社记者采访时表示，翁布里亚和越南企业之间的合作潜力非常巨大。在会议上，双方讨论了技术交流，特别是在农业、汽车生产、数字化和电力领域等的许多话题，重点强调了确保可持续性、满足企业出口需求的重要性。他说，两国在经济和文化方面有许多相似之处。

值此之际，杨海兴还与佩鲁贾、特拉西梅诺、卡斯特罗城、福格利诺和古比奥等城市的工商界人士举行了会谈，介绍了越南的发展成就和商机。

杨海兴还会见了翁布里亚高等技术学院（ITS-Umbria）院长Nicola Modugno并参观了LABOMEC机电一体化实验室。

越南驻意大利大使馆在2023年越南年框架内在翁布里亚地区举办的经济、贸易和投资促进活动为意大利企业创造了与越南代表互动的机会，以加强在工程、可持续交通、食品、旅游和数字化等领域的合作。（完）