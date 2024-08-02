越南与巴西携手 挖掘双方合作潜力

值此纪念越南与巴西建交35周年（1989年至2024年）之际，越南社会科学翰林院下属的美洲研究所与巴西驻越南大使馆协调于8月2日在河内举办题为“新背景下促进越南与巴西关系的解决方案”国际座谈会。

越南社会科学翰林院副院长谢明俊副教授在座谈会开幕致辞中表示，35年来，越南与巴西的关系取得了重大发展，从友好合作发展为2007年的全面伙伴关系。在全球化日益深入的背景下，两国双边合作的重要性日益得到肯定。巴西目前是越南在拉丁美洲最大的贸易伙伴。2023年，越南与巴西双向贸易额达到71.1亿美元。

谢明俊副教授指出，尽管越南与巴西地理距离遥远，但两国在文化、历史和发展方面仍然有许多相似之处，为加强许多领域的合作关系奠定了坚实的基础。不过，谢明俊副教授表示，两国关系与各自的实际需求和潜力并不相称，未来有必要最大限度地挖掘两国合作潜力与机会。

巴西联邦共和国驻越南大使马尔科·法拉尼（Marco Farani）先生出席座谈会，并发表讲话强调，巴西始终支持越南的发展进程；表示希望两国关系在相互尊重和支持的基础上不断得到加强和发展；为未来更深入、更可持续的合作创造前提。

越南社会科学翰林院美洲研究所拉美研究中心主任黎氏云娥（女）博士表示，自1989年建交和2007年升级为全面伙伴关系以来，越南和巴西两国关系不断改善，并在农业、可再生能源、技术、教育和国防领域的合作取得了许多重要进展。

黎氏云娥博士认为，越南与巴西两国在贸易领域的合作有很大潜力，但也面临地理距离和文化差异等挑战。因此，越南与南方共同市场（MERCOSUR）关于自由贸易协定的谈判被认为是促进双方经济和贸易合作的解决方案。

在座谈会上，专家、科学家、管理人员和企业界就越南与巴西在多领域的合作潜力问题进行了集中讨论并提出了许多客观和科学的意见，如：越南与巴西在农业、科技领域的合作潜力和机遇；越南与巴西在国防和可再生能源领域合作的潜力和机遇；越南与巴西促进高科技农业领域合作的机会等。（完）