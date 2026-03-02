越南与巴西推动农业、能源与生物领域合作

由越南驻巴西大使裴文毅率领的越南驻巴西大使馆工作代表团于2月25日至28日访问了马拉尼昂州，旨在实地考察、推动越南与巴西东北部地区的投资贸易合作与战略对接。

据越通社驻南美记者报道，裴文毅大使此次工作行程主要集中在达维诺波利斯市、因佩拉特里斯市及周边地区。在达维诺波利斯市的工作会议上，市长泽·佩克诺强调，越南是该市新发展方向中的战略合作伙伴，特别是在生产技术及向亚洲和东盟市场分销商品领域。该市目标是将陆港建设成为国际物流服务区，同时提议与越南某地方签署"友好城市"协议，以促进企业交流、人才培训和管理经验分享。

裴文毅大使强调，对农业潜力丰富、拥有巴西东北部地区战略性海港优势的达维诺波利斯市的访问，体现了两国加强了解、建立互信、推动各地方在高科技农业、精深加工、海港物流及绿色转型等领域的实质性合作的决心。

谈及双边关系，大使表示自1989年建交以来，越巴关系不断巩固发展，政治互信水平高。两国关系于2024年11月提升为战略伙伴关系，巴西承认越南市场经济地位，双方相互开放农产品市场。2025年双边贸易额达77.6亿美元；双方合作具互补性，发展空间广阔，尤其是在南方共同市场已启动与越南优惠贸易协定谈判的背景下。

面对全球供应链重构趋势，裴文毅大使确认双方在高科技农业、精深加工、海港物流及绿色转型等领域的合作潜力巨大，同时承诺大使馆将继续发挥桥梁作用，推动未来具体、高效、可持续的合作项目。

马拉尼昂州政府承诺保障陆港项目基础设施，拨款2000万雷亚尔（390万美元）用于建设连接道路。州工商界领导提出"往返货物"战略，以优化集装箱成本，通过发展制鞋厂、精深加工以及利用南北连接铁路系统提升本地附加值。

代表团还与马拉尼昂州州长卡洛斯·布兰当及当地企业就农产品贸易、运输合作和旅游进行工作交流。亮点包括利用甘薯生产可持续航空燃料的计划；马伊蒂糖-乙醇厂扩建项目；开发石膏、剑麻纤维及250公顷仓储中心。企业表示希望与越南伙伴建立直接交易渠道，面向长期、可持续和互利共赢的合作。（完）