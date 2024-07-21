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越南与巴西把多领域合作潜力充分发挥出来

越南始终将巴西视为其在南美地区重大且重要的合作伙伴，2023年双边贸易额达到71.1亿美元。

上述是越南驻巴西大使裴文毅日前与巴西亚马逊州州长威尔逊·利马举行工作会议时所强调的内容。裴文毅还重申，越南时巴西的重要贸易伙伴之一。两国在政治、外交、贸易投资、科技、创新、农业及农产品加工、应对气候变化、旅游和民间交流等领域上仍有很大合作潜力。

裴文毅希望，两国将继续相互支持，为两国经济社会发展提供服务，并在国际组织和多边框架上保持密切配合。

威尔逊·利马强调，亚马逊州与东盟国家在气候上有许多相似之处，并重申，将为有兴趣在该地区合作的企业创造有利条件。

同一天，裴文毅大使与巴西农业研究所（Embrapa）领导举行工作座谈。巴西农业研究所所长埃弗顿·科代罗·拉贝洛(Everton Cordeiro Rabelo) 评价，越南种植的橡胶在全球上质量最好，并建议，越南需要保护这一珍贵的遗传资源。

裴文毅表示，这是适合越南气候、土壤和需求的树种，并希望与巴西在橡胶种植开展合作。

裴文毅与巴西公共卫生研究机构奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会(Fiocruz)举行工作会议时，提出该机构与越南中央疟疾-寄生虫学-昆虫学研究所、越俄热带中心和热带生物学研究所在疟疾、登革热和其他热带疾病的疫苗研究方面的经验交换和交流方案。（完）

越通社

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