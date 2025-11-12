越南与安哥拉建交50周年：越安关系继续呈现多层次、宽领域、全方位的发展势头

五十年来越安友好关系持续良好发展



越南在安哥拉宣布独立后一天，于1975年11月12日建立外交关系，成为世界上第二个与安哥拉建立外交关系的国家。



两国在党、政府、议会和民间交流等多个渠道多个领域上保持着传统友好合作关系。两国在过去争取民族独立、国家统一以及当今国家建设和发展事业中相互给予宝贵支持，并在联合国、不结盟运动等多边场合上密切协调配合。



双方高层和各级代表团互访和接触频繁，从而增进相互了解，巩固政治互信，确立两国关系的共同战略愿景。



越南与安哥拉的贸易合作取得了积极进展。2024年双边贸易金额达近2.5亿美元，有望突破2.7亿美元。两国正努力实现越南国家主席梁强于2025年8月访安期间两国领导一致同意的双边贸易金额达10亿美元的目标。



农业被视为双边合作的关键领域，因为这是越南具有优势的领域，而安哥拉政府也在优先推动国内生产的恢复，以减少对出口的依赖。



在投资方面，截至2024年12月，安哥拉在越南投资项目共4个，注册投资总额为1.184亿美元。越南也在安哥拉开展4个投资项目，注册投资总额为298万美元。



越南与安哥拉在教育培训、医疗、文化和旅游等其他领域上的合作关系也保持良好发展态势。



安哥拉首都罗安达有一条胡志明大道，全长约3.4公里，是首都最美丽的街道之一。安哥拉在罗安达市中心——聚集了众多重要机构的地方——以胡志明命名这条大道，不仅是一项政治事件，更是越安友谊永恒的象征。



安哥拉目前是非洲最大的越南人社区所在地，拥有约6000人，他们在当地的社会经济发展中扮演着越来越重要的角色。

越南驻安哥拉大使杨正职。图自越通社

开启新的里程碑



越南驻安哥拉大使杨正职评价称，过去半个世纪中，两国经贸合作关系不断拓展，从单纯的货物贸易逐渐扩展到投资与技术援助，为新发展阶段奠定了坚实基础。



关于未来合作方向，杨正职表示，安哥拉实现经济多元化，减少对石油依赖，优先发展农业和加工业，两国合作的格局已经发生积极变化。越安政府间委员会第七次会议（2024年3月）明确了20多个新的合作领域；国家主席梁强2025年8月访安期间签署的《越南—安哥拉联合声明》为双方合作取得突破性进展注入动力。



杨正职指出，未来两国经济合作前景广阔，其中农业将成为突破的重点。此外，两国合作领域将拓展至基础设施、能源、矿产、医疗、教育、运输和物流等。



杨正职强调，可以肯定的是，越安两国历经50年积淀的深厚友谊，在未来必将继续蓬勃发展，惠及两国人民，为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献等。（完）