越南与墨西哥建交50周年：越南与墨西哥关系发展前景广阔

阮文海对过去50年两国合作关系的成就做出评估时表示，墨西哥是在1975年4月30日历史性事件后最早与越南建立外交关系的拉丁美洲国家之一。历经50年的发展，越墨关系已实现全面发展，覆盖多领域合作并日益走向务实高效。这不仅彰显了两国人民的深厚情谊，更昭示着双边关系在未来持续蓬勃发展的巨大潜力。

两国政治外交关系通过持续维持双边合作机制不断得到巩固。在此基础上，近年来两国经贸合作迎来强劲发展。据墨西哥统计数据显示，2024年，双边贸易额达150亿美元，较2023年增长27.5%。墨西哥已成为越南在拉美地区第二大贸易伙伴和最大出口市场，而越南则是墨西哥在东盟地区的第二大贸易伙伴。

与此同时，文化与教育交流不断蓬勃发展，日益成为连接两个民族的坚实桥梁，有效缩短地理距离、深化相互理解，以及为培育两国人民友好情谊作出积极贡献。

为推动两国关系持续深入发展，应充分发挥越南与墨西哥关系中的现有优势。首先，基于文化历史相似性和独立、和平、发展愿望等共同价值观，增强政治互信。经过50年的合作，双方应致力于将两国关系提升为全面伙伴关系，并朝着战略伙伴关系迈进。第二，发挥《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国优势和经济活力互补优势，推动贸易投资合作平衡有效。第三，促进人文交流，发挥两国文化多样性优势，巩固长期关系基础。

阮文海谈到今后两国合作潜力时表示，政治外交方面，双方在50年友好合作关系的基础上，积极致力于提升关系水平，并正在商谈多项协议和条约，为两国关系长期稳定发展构建坚实的法律框架。

值得注意的是，经贸合作继续成为双边关系最重要的支柱之一，双方在该领域上还有很大的合作空间。两国作为东盟与拉美之间的桥梁，在加强区域间互联互通方面拥有巨大潜力。墨西哥不仅是一个巨大的消费市场，也是越南扩大与美洲，特别是拉丁美洲地区关系的门户。同时，越南也愿利用自身的战略地位，帮助墨西哥拓展与东盟国家乃至亚太国家的经贸关系。

阮文海表示，越墨建交50周年是两国关系的重大事件，双方高度重视，并密切配合，举办各种纪念活动，不仅体现了两国传统友好国家的友好合作关系，也彰显了在未来大力发展越墨关系的决心。

阮文海认为，为使两国关系更加务实有效，给彼此带来切实利益，有必要采取配套措施推动两国关系在各方面的发展。在政治和外交方面，要提升双边关系水平，完善法律框架，为两国关系发展开辟新的空间，为两国关系长期可持续发展奠定坚实的法律基础。

在经贸方面，双方要用好CPTPP协定带来的机遇；向企业宣传和提供有关商业机会的信息，并帮助他们在彼此的市场开展业务时找到合作伙伴。

在人文交流方面，除举办和参加文化活动、扩大学生学者交流项目、高校合作等外，应考虑尽快开通直航，为旅游发展和人文交流创造良好条件。（完）