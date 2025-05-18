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越南与墨西哥建交50周年：越南与墨西哥关系发展前景广阔

值此越南与墨西哥建交50周年之际，越通社驻墨西哥记者就两国在东南亚和拉丁美洲地区互为重要合作伙伴的历程，以及今后双方合作潜力等内容，对越南驻墨西哥大使阮文海进行了采访。 阮文海对过去50年两国合作关系的成就做出评估时表示，墨西哥是在1975年4月30日历史性事件后最早与越南建立外交关系的拉丁美洲国家之一。历经50年的发展，越墨关系已实现全面发展，覆盖多领域合作并日益走向务实高效。这不仅彰显了两国人民的深厚情谊，更昭示着双边关系在未来持续蓬勃发展的巨大潜力。

两国政治外交关系通过持续维持双边合作机制不断得到巩固。在此基础上，近年来两国经贸合作迎来强劲发展。据墨西哥统计数据显示，2024年，双边贸易额达150亿美元，较2023年增长27.5%。墨西哥已成为越南在拉美地区第二大贸易伙伴和最大出口市场，而越南则是墨西哥在东盟地区的第二大贸易伙伴。

与此同时，文化与教育交流不断蓬勃发展，日益成为连接两个民族的坚实桥梁，有效缩短地理距离、深化相互理解，以及为培育两国人民友好情谊作出积极贡献。

为推动两国关系持续深入发展，应充分发挥越南与墨西哥关系中的现有优势。首先，基于文化历史相似性和独立、和平、发展愿望等共同价值观，增强政治互信。经过50年的合作，双方应致力于将两国关系提升为全面伙伴关系，并朝着战略伙伴关系迈进。第二，发挥《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国优势和经济活力互补优势，推动贸易投资合作平衡有效。第三，促进人文交流，发挥两国文化多样性优势，巩固长期关系基础。

阮文海谈到今后两国合作潜力时表示，政治外交方面，双方在50年友好合作关系的基础上，积极致力于提升关系水平，并正在商谈多项协议和条约，为两国关系长期稳定发展构建坚实的法律框架。

值得注意的是，经贸合作继续成为双边关系最重要的支柱之一，双方在该领域上还有很大的合作空间。两国作为东盟与拉美之间的桥梁，在加强区域间互联互通方面拥有巨大潜力。墨西哥不仅是一个巨大的消费市场，也是越南扩大与美洲，特别是拉丁美洲地区关系的门户。同时，越南也愿利用自身的战略地位，帮助墨西哥拓展与东盟国家乃至亚太国家的经贸关系。

阮文海表示，越墨建交50周年是两国关系的重大事件，双方高度重视，并密切配合，举办各种纪念活动，不仅体现了两国传统友好国家的友好合作关系，也彰显了在未来大力发展越墨关系的决心。

阮文海认为，为使两国关系更加务实有效，给彼此带来切实利益，有必要采取配套措施推动两国关系在各方面的发展。在政治和外交方面，要提升双边关系水平，完善法律框架，为两国关系发展开辟新的空间，为两国关系长期可持续发展奠定坚实的法律基础。

在经贸方面，双方要用好CPTPP协定带来的机遇；向企业宣传和提供有关商业机会的信息，并帮助他们在彼此的市场开展业务时找到合作伙伴。

在人文交流方面，除举办和参加文化活动、扩大学生学者交流项目、高校合作等外，应考虑尽快开通直航，为旅游发展和人文交流创造良好条件。（完）

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