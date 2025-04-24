越南与墨西哥建交50周年：共同愿景，持续合作

为纪念越南与墨西哥建立外交关系50周年（1975-2025），4月23日下午，越南社会科学院欧洲和美洲研究所与墨西哥驻越南大使馆联合举办了主题为“越南-墨西哥关系50年：现状与前景”的国际研讨会。此次活动通过线上和线下相结合的方式举办，旨在回顾半个世纪的合作历程，同时推动下一阶段双边关系发展的倡议。

越南社会科学院欧洲和美洲研究所所长潘志孝高度评价两国关系近年来的积极成果，同时认为双方在经贸、教育、科研、旅游等领域中的合作潜力仍有待挖掘。

墨西哥外交部亚太司司长费尔南多·冈萨雷斯·赛义夫（Fernando Gonzalez Saiffe）强调，这是越南与墨西哥共同回顾50年的合作成果，同时再次确认面向未来的共同愿景的重要机会。费尔南多·冈萨雷斯·赛义夫表示，他对越南的团结精神和争取独立的努力表示钦佩，认为这为两国之间的持久关系提供了灵感和基础。

费尔南多·冈萨雷斯·赛义夫强调，越南是墨西哥在东南亚地区最重要的伙伴之一。两国一直努力保持开放、可靠的政治对话渠道，并推动在经济、学术、文化和民间交流等多个领域中的合作。在充满变动的国际形势下，发展互利共赢的贸易关系是墨西哥的优先事项。

越南驻墨西哥大使阮文海表示，自《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）生效以来，两国经贸投资合作关系已取得令人印象深刻的发展成就。阮文海大使将继续发挥桥梁作用，支持两国企业了解市场，加强互访与接触，推动双向投资，致力促进双边关系提升为战略伙伴关系。

与会代表一致认为，越墨关系已取得长足进展，但仍需进一步努力，在共同愿景、共同价值观和政治互信的基础上，充分发挥合作潜力。民间交流、企业对接以及拓展地方合作被视为推动新时代双边关系可持续发展的重要动力。（完）