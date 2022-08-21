越南与墨西哥促进友好合作关系

越共中央委员、中央宣教部常务副部长赖春门率领中央部代表团从8月15日至20日对墨西哥进行工作访问，与墨西哥政党就宣传和教育工作分享经验，同时加强双边友好合作关系。

越通社驻墨西哥记者报道，会见墨西哥国家复兴运动（MORENA）主席马里奥·德尔加多和劳动党(PT)总书记阿尔贝托·安纳亚·古铁雷斯（Alberto Anaya Gutiérrez）时，赖春门建议墨西哥

参政党

分享有关理论研究，研究、学习与贯彻落实执政党主张和路线，国家公务员系统的法律政策，新闻和出版系统的管理与发展规划，文化、科学和教育的发展等领域的经验。

墨西哥国家复兴运动和劳动党领导强调，继续与

越南

加强合作与信息交换，树立与巩固政治互信，推动两国

友好合作关系

迈上新台阶。

此外，赖春门同志一行还分别会见墨西哥众议院对外委员会主席阿尔弗雷多·费马特·巴努埃洛斯（Alfredo Femat Bañuelos）、众议院议员和

墨西哥

外交部常务副部长卡门·莫雷诺·托斯卡诺（Carmen Moreno Toscano）。

会见时，墨西哥官员强调，该国一向重视与越南的合作关系，并希望与越南加大教育合作力度，促进经贸合作关系，加强向越南和东盟各国宣传墨西哥文化、教育和风土人情。

墨西哥官员承诺与越南职能机关促进合作关系，与越共中央宣教部加强协调与配合，促进墨西哥经典作品的版权转让，以便在越南翻译与出版，同时翻译越南著名作品，向墨西哥公众介绍。

在访问墨西哥期间，赖春门一行对新莱昂州蒙特雷市学前和小学教育中心模式进行考察，在墨西哥城胡志明主席塑像前献花。（完）