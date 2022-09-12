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越南与国际劳动力市场加强联合的“钥匙”

朝着现代化和国际一体化方向建设与发展越南劳动力市场一直是越南的优先目标之一。这就是越南与国际劳动力市场加强联合的“钥匙”，确保国内劳动力市场的和谐，解决就业问题，减少失业比例，为扶贫解困和社会保障工作做出贡献。 越南革新35年来，劳动力市场无论是规模还是质量都取得了显著进展，逐步现代、完善并融入国际社会。有关劳动事务的法律体系同步与全面地完善。特别是2019年《劳动法》和相关法律以及实施细则文件及时得到修改与补充，符合实际情况，为劳动力市场的发展创建法律走廊。

近年来，在经济结构得到调整、营商环境改善、招商引资、生产经营等方面的有力举措促进了劳动力结构的调整，增加了从业人员的数量和质量。

1986年，越南约有2800万名劳动者，到2022年年中，越南劳动者增至5100多万人。2015年，受过培训的劳动者比例达49%，到2022年上半年达67%。2011-2019年，平均每年为约160万人创造就业机会，失业率维持在3%以下。2020-2021年，虽然受新冠肺炎疫情的影响，但2022年前8个月，越南劳动力市场已迅速复苏。

劳务输出活动取得积极的成效。目前，60多万越南劳动者按固定期限在40个国家和地区工作，他们的收入稳定，汇款回国的资金年均达35亿美元。

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资料图。图自越通社


劳动荣军社会部部长陶玉蓉认为，虽然越南劳动力市场仍然存在许多不足之处，但也有很多机遇，若能充分利用这些机遇，劳动力市场一定可以迅速可持续发展。

为朝着灵活、现代、可持续和一体化方向管理与发展劳动力市场，陶玉蓉表示，劳动荣军社会部已制定许多任务和措施。首先，加强信息和传媒工作，向国内外投资商和企业证明越南劳动力市场透明性，越南国家教育和职业培训体系具备足够条件和能力，按企业需求提供人力资源。

另一核心措施是紧急核查，并对每个产业、领域和区域，特别是外国投资商的人力资源需求进行评估，做好人力资源供应工作。

从长远来看，劳动荣军社会部将继续完善政策和法律机制，同步发展劳动力市场，提高劳动力市场中介机构的运行效率。同时，提高劳动力市场的组织和运行成效，通过支持创造就业机会、参与劳动力市场的计划、提案和信贷政策来促进可持续就业和有效使用劳动力。

另外，劳动荣军社会部确定应研究、核查与评估培训机构系统的能力和企业界的意见，从而及时采取培训措施，提高劳动者的技能，满足企业的需求，加强职业培训工作等。（完）

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