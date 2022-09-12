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越南与国际劳动力市场加强联合的“钥匙”
近年来，在经济结构得到调整、营商环境改善、招商引资、生产经营等方面的有力举措促进了劳动力结构的调整，增加了从业人员的数量和质量。
1986年，越南约有2800万名劳动者，到2022年年中，越南劳动者增至5100多万人。2015年，受过培训的劳动者比例达49%，到2022年上半年达67%。2011-2019年，平均每年为约160万人创造就业机会，失业率维持在3%以下。2020-2021年，虽然受新冠肺炎疫情的影响，但2022年前8个月，越南劳动力市场已迅速复苏。
劳务输出活动取得积极的成效。目前，60多万越南劳动者按固定期限在40个国家和地区工作，他们的收入稳定，汇款回国的资金年均达35亿美元。
劳动荣军社会部部长陶玉蓉认为，虽然越南劳动力市场仍然存在许多不足之处，但也有很多机遇，若能充分利用这些机遇，劳动力市场一定可以迅速可持续发展。
为朝着灵活、现代、可持续和一体化方向管理与发展劳动力市场，陶玉蓉表示，劳动荣军社会部已制定许多任务和措施。首先，加强信息和传媒工作，向国内外投资商和企业证明越南劳动力市场透明性，越南国家教育和职业培训体系具备足够条件和能力，按企业需求提供人力资源。
另一核心措施是紧急核查，并对每个产业、领域和区域，特别是外国投资商的人力资源需求进行评估，做好人力资源供应工作。
从长远来看，劳动荣军社会部将继续完善政策和法律机制，同步发展劳动力市场，提高劳动力市场中介机构的运行效率。同时，提高劳动力市场的组织和运行成效，通过支持创造就业机会、参与劳动力市场的计划、提案和信贷政策来促进可持续就业和有效使用劳动力。
另外，劳动荣军社会部确定应研究、核查与评估培训机构系统的能力和企业界的意见，从而及时采取培训措施，提高劳动者的技能，满足企业的需求，加强职业培训工作等。（完）