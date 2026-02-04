越南与哈萨克斯坦强化货币金融领域合作

越通社驻中亚记者报道，在对哈萨克斯坦进行工作访问期间，越南政府常务副总理阮和平与越南政府代表团于2月3日与哈萨克斯坦国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫（Timur Suleimenov）举行了工作会谈。



在会谈中，哈萨克斯坦国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫强调，越哈两国传统友好关系在各个渠道、各个层级和各个领域上均展现出持续向好态势，尤其是自双方建立战略伙伴关系以来。



提穆尔·苏莱曼诺夫认为，鉴于越南经济目前保持良好发展势头，同时与众多国际金融机构保持密切关系，越南金融中心发展具备诸多有利条件。



阮和平已亲切看望慰问越南驻哈萨克斯坦大使馆全体干部和工作人员。图自越通社

越南政府常务副总理阮和平已指示越南国家银行与哈萨克斯坦国家银行协调配合，推动签署新的合作谅解备忘录（MOU），在2012年签署的合作备忘录基础上，进一步拓展合作内涵，如金融科技（fintech）、国际金融中心等领域。



在会谈中，双方还就通胀调控政策、黄金市场、金融科技、数字银行、外汇管理以及资本流动等共同关心的问题进行了深入讨论。



在此期间，2月1日，阮和平已亲切看望慰问越南驻哈萨克斯坦大使馆全体干部和工作人员，通报了国家经济社会发展显著成就，政治外交情况，尤其是越共十四大已取得圆满成功。



与哈萨克斯坦国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫举行工作会谈是越南政府常务副总理阮和平在2月1日至3日对哈萨克斯坦进行访问期间的最后一项活动。（完）