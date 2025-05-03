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越南与哈萨克斯坦关系迈向新腾飞之路
谈及近期两国友好关系中的重要里程碑，范泰如梅大使表示，2023年哈萨克斯坦总统托卡耶夫对越南进行国事访问，标志着两国特殊关系的新发展阶段。越哈合作取得了诸多积极成果。双边贸易额从2022年的逾4亿美元增长至2023年和2024年的近10亿美元，实现翻番。
在投资方面，越南Sovico集团收购了哈萨克斯坦QazaqAir航空公司。此外，多家越南企业也正在积极寻找在哈开展石油、房地产、食品、旅游等领域的投资机会。
2022年10月，越捷航空开通了从哈前首都阿拉木图直飞越南海滨城市金兰的首条航线，为两国民间交流、贸易和旅游开辟了新篇章。2024年，越哈两国正式批准互免30天签证协议，这一政策为两国旅游合作与人文往来“腾飞”提供了动力。
在地方合作方面，除了河内市和胡志明市与哈首都阿斯塔纳和阿拉木图市建立友好合作关系外，2024年岘港市与阿克套市、北宁省与东哈萨克斯坦州也缔结友好关系。两国各部委、行业及地方间的合作机制今后将继续朝着务实、高效方向拓展。
范泰如梅大使表示，在此访的框架下，双方将签署多项重要双边合作文件，进一步推动国防、安全、司法合作；促进经济、贸易、投资、金融合作；加强科技、数字转型、能源与矿产、文化、体育、旅游等领域合作；深化地方合作与民间交流。
哈萨克斯坦是中亚最大、发展最快的经济体，占该地区生产总值的一半以上。2024年其生产总值增长率预计达到4.8%，并力争生产总值到2029年实现4500亿美元的目标。该国出台了诸多有利于外资的政策，具备重要的地缘战略位置，是连接欧亚大陆的重要交通运输枢纽，货运与物流发展条件优越。此外，哈国自然资源和矿产储量丰富，为越南投资者寻找商机提供了良好条件。（完）