越南与吉尔吉斯斯坦发表联合声明

声明指出，这是吉方政府首脑自两国建立外交关系以来首次访问越南，为增进越吉两国政治互信、良好的传统友好与合作关系注入动力。



访问越南期间，卡西马利耶夫与政府总理范明政举行会谈，礼节性拜会越共中央总书记苏林和国家主席梁强；会见国会主席陈青敏；拜谒胡志明主席陵墓；前往烈士英雄纪念碑敬献花圈，与越南企业代表会晤等。



在政治和外交合作领域，双方一致同意加强党际、政府、国会和地方政府等渠道的各级代表团互访，特别是高层接触。双方强调了加强接触和交流，建立政府间和跨部门合作机制的重要性。

越南政府总理范明政与吉尔吉斯共和国总理阿德尔别克·卡西马利耶夫。图自越通社

双方高度评价两国议会关系呈现积极发展势头；一致同意推动两国外交部之间的磋商，就双边关系、共同关心的国际和地区问题交换意见。



双方已就国际和地区局势交换意见。越方通知了近期东海趋势，强调了保持和平、稳定，本着国际法和联合国宪章等基础和平解决各争端等的重要性。



在经贸和投资领域，双方一致同意推进在经贸、投资、基础设施、交通运输、工业、能源、可再生能源、数字化和旅游等领域的合作关系。



双方一致同意将成立越吉政府间经贸合作委员会，为推动两国经贸合作创造重要机制。 双方一致同意加强有关市场、政策、法律等的信息交换，签署两国政府之间和有关部门之间的合作协议。为两国企业和地方政府接触，分享和建立直接伙伴关系，尤其是在加工、纺织服装、农业、制鞋、木材、木制产品、采矿、旅游等双方潜在和优势领域的合作，扩大到循环经济、绿色经济、应对气候变化等领域的合作。



双方一致同意继续与有关机关配合，在铁路联运继续合作，鼓励加强多式联运，提高效益，减少成本和提高双边贸易额。



在文化和民间交流领域，双方强调文化和民间交流在加强两国人民之间的友谊和互相了解起着重要作用；一致同意推进文化和自然遗产研究合作。



双方表示希望扩大在教育、人力资源培训等领域的合作。（完）