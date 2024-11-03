越南与古巴的兄弟情谊历久弥坚

拉美通讯社（Prensa Latina）总编辑兼传播与影像总监马丁·哈图恩（Martin Hacthoun）就古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯于11月2日至3日对越南进行工作访问的意义和重要性接受越通社驻古巴记者采访时如是强调。

马丁·哈图恩指出，在美国对古巴制裁、飓风“奥斯卡”对古巴东部造成重大损失以及该国长期以来遭遇的能源危机等的背景下，越南一直向古巴伸出援手。在此背景下，推动双边合作关系务实高效发展也是埃斯特万·拉索·埃尔南德斯主席与越南领导人举行的各场会见会谈中的重要议题之一。此外，此次访问也进一步加强越南和古巴议会间的合作。

古巴—越南友好协会副主席鲁维斯莱·冈萨雷斯·萨埃斯博士（Ruvislei González Saez）则表示，此次访问是埃斯特万·拉索·埃尔南德斯主席与越南领导人讨论进一步增进包括议会间合作在内的两国友好关系的措施。

古巴国际政策研究中心的高级研究员鲁维斯莱·冈萨雷斯·萨埃斯博士表示，由胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗总司令亲手缔造的古巴与越南之间的兄弟般情谊和特殊友谊与团结和全面合作关系历久弥新。

谈到未来双边合作的前景，拉美通讯社总编兼传播与影像总监马丁·哈图恩和鲁维斯莱·冈萨雷斯·萨埃斯一致认为，两国之间的务实合作将造福两国人民。越南三十多年来实行的革新政策的成功经验是古巴需要借鉴的宝贵经验。

两党、两国、两国政府、军队和人民间的定期对话，助力进一步深化双方的全面合作关系。两国需要继续保持经验交流，并从各自具体实践中总结经验教训。

访问期间，两国领导人还继续讨论了拓展经贸和金融关系的新空间，以推动两国关系达到与政治关系相匹配的新水平。

此次访问也是双方讨论2025年庆祝两国建交65周年活动的良机，旨在进一步巩固和发展两国人民间的特殊传统友谊。（完）