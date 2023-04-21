越南与古巴加强干部教育培训合作力度

4月21日上午，越共中央政治局委员、胡志明市国家政治学院院长、中央理论委员主席阮春胜会见了古巴驻越南特命全权大使奥兰多·尼古拉斯·斯吉伦（Orlando Nicolas Hernandez Guillen）。

会见中，双方就两国两党和国家在多个领域的友好合作关系，胡志明国家政治学院与古巴伙伴在今后一段时间的合作内容等问题进行深入讨论。

双方一致同意进一步加强在干部培训，特别是领导干部和战略级管理培训方面的合作力度。

胡志明国家政治学院院长阮春胜强调，该学院正在有效落实该任务，并得到越共中央书记处和政治局的高度评价。该学院愿意为古巴举办战略级干部培训班。

古巴驻越南大使奥兰多·尼古拉斯·斯吉伦还讨论并分享有关双方共同关心的主题的经验，如：社会主义建设、经济社会发展、党建、理论研究、实践总结；为党和国家提供政策参谋等。此外，双方一致同意增进代表团互访活动，进一步深化两国两党和国家之间的团结友好关系。

古巴驻越南大使建议胡志明国家政治学院加强两国专家互换力度，邀请古巴专家前来越南，并派遣越南专家赴古巴进行研究和分享多领域的经验。

双方还讨论了关于胡志明国家政治学院与古巴Nico Lopez党校之间的合作谅解备忘录的内容，在古巴共产党负责干部政策和组织书记罗伯托·莫拉雷斯·奥赫达（Roberto Morales Ojeda）访问越南之际签署两校延期的谅解备忘录等问题。据悉，这份谅解备忘录注重推动古巴共产党的领导干部培训工作并加强双方在共同关系的理论和实践问题上的交流力度。（完）