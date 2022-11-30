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越南与古巴加强司法合作
古巴司法部长透露，在2019年《宪法》正式通过后，古巴国务委员会颁布了法治建设工作计划。古巴司法部负责实施该计划。
两位部长对两部在近期所取得的合作成就表示满意，并一致同意进一步增强具体的合作活动。其中包括继续有效开展越南国家主席阮春福在2021年9月正式访问古巴之际签署的2022-2023年越古合作计划；继续将信息技术应用在各项合作活动的实施中。
两位部长也一直同意继续签署并开展下个阶段的合作计划，旨在有效、务实地实施2013年两国司法部合作谅解备忘录。
会谈结束之前，两位部长共同签署了为古巴司法部制定技术支持项目的议定书，这展现了两国司法部在制定该项目方面的承诺与决心，期待能给古巴当前的法律与司法改革进程带来务实的成果。
黎成龙部长在签署仪式后发表讲话时表示，尽管在资源量限制的条件下，但越南司法部愿与古巴司法部分享相关经验并给予无私的支持与帮助，以提高古巴司法部门和行业的运营质量和效果。古巴司法部门、行业的发展成就也就是越南司法部门、行业的发展成就。
*在获古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯（Manuel Marrero Cruz）接见时，黎成龙部长汇报了与古巴司法部部长的会谈结果，同时希望曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯总理以及古巴党和国家领导人继续关注与支持两国司法部之间的合作关系。
古巴总理建议两国进一步加强在经贸、法律和司法等领域的全面合作关系，承诺始终支持并为两国司法合作的发展创造便利条件，同时建议两国司法部成为两国其他部门、行业和机构之间双边合作关系的良好榜样，进而为巩固两国两党、两国家和两国人民在今后的团结友谊与全面合作关系作出积极贡献。
访问古巴期间，越南司法部部长黎成龙一行分别与古巴最高人民法院和古巴最高检察院举行了会谈；走访古巴国会大厦，并与古巴全国人民政权代表大会秘书长兼国务委员会秘书长阿科斯塔(Homero Acosta Álvarez)亲切交谈；前往设在首都哈瓦那的胡志明公园向胡志明主席塑像敬献花圈；参观菲德尔·卡斯特罗中心等。（完）