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越南与古巴加强卫生领域合作
塔尼娅副部长表示，古巴卫生部愿与越南卫生部进一步深化合作，共同致力于提升两国人民的健康福祉。
双方一致同意继续朝着务实、可持续、互利的方向拓展合作，加强药品领域合作，包括扩大合资模式、技术转让以在越南生产疫苗和生物制品；加强医务人员培训，特别是在古巴具有优势的肿瘤、心血管、免疫等专业领域；携手开展新发疾病应对研究，充分发挥两国在科研方面的优势；积极推动两国医院间的合作，强化实践对接，切实提升合作成效。
在会见古共中央第一书记、古巴国家主席米格尔·迪亚斯·卡内尔（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）时，杜春宣副部长汇报了与古巴卫生部工作会议取得的成果，以及在越南成立医药研究与生产合资企业的计划。
迪亚斯·卡内尔主席高度评价这一合资企业的成立，称其为两国经贸合作的重要里程碑，标志着古越在生物技术与制药领域正式建立高科技合作模式。这一合作将为两国人民生产关键药品，带来共同利益。
会谈结束后，在古巴国家主席迪亚斯·卡内尔与杜春宣副部长的见证下，BioCubaFarma集团旗下的BioCubaFarma SA与越南合作伙伴签署了医药领域的合作协议。
访问期间，杜春宣副部长和代表团还走访并与古巴药品和医疗设备监管局、分子免疫中心、基因工程与生物技术中心，以及越南驻古巴大使馆进行了工作会议。（完）