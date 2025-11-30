越南与古巴关系65周年：国际关系史上罕见的情谊

越南驻古巴大使黎光龙在庆祝越古建交65周年（1960年12月2日 - 2025年12月2日）之际接受越通社记者采访时作出了上述表示。



黎光龙强调，两国关系之所以突出，首先在于其坚贞不渝和无条件的共享精神。数百万越南人民热情参与"越古情谊65周年"支持古巴人民募捐活动就是这份感情的生动体现。



越古关系具有战略意义，并且在每个阶段都会发生剧烈的变化。从民族解放斗争中并肩作战的岁月到社会主义建设事业，两国共同克服了无数严峻考验。如今，越南和古巴正在共同将合作模式从主要基于意识形态团结和支持，转变为实质性、共同发展、互利共赢的合作，这也反映了双边关系在国际一体化与革新时代达到新高度。



与此同时，越南与古巴关系也日益全面、有效。两党关系继续是坚固的政治基础，而外交、国防安全合作扮演支柱角色，经济、贸易和投资合作则成为推动两国关系发展的主要动力。两国民间交流日益活跃，有助于丰富两个民族之间的深厚感情。两国将2025年定为"越古友好年"，体现了两国高层的强烈政治决心，旨在进一步深化两国之间的传统、特殊和坚贞不渝关系。



黎光龙指出，苏林总书记于2024年9月对古巴进行的国事访问确实是一个历史性的里程碑，开启了两国特殊友好关系发展的新阶段。此访不仅巩固了两党、两国之间的政治信任和深厚感情，还为一种新的合作模式，即从"援助与供应"转向基于各自优势和需求的"互利合作"奠定了基础。



在这个新阶段，经济、贸易和投资合作需要成为核心动力。可以发挥引领作用的三个重点领域包括农业-粮食安全、医疗卫生-生物技术和可再生能源。其中，农业是首要优先事项。越南企业在古巴的水稻种植合作项目取得了非常可观的成果，产量高且实际效果明显，为古巴的粮食安全目标直接做出了贡献。



"越古情谊65周年"支持古巴人民募捐活动启动仪式。图自越通社

双方需要继续朝着更实质性和更平衡的方向扩大贸易和投资合作。如果两国共同加强贸易促进、多样化商品种类并进一步发挥马里埃尔特别发展区的潜力，那么在未来5年内将双边贸易额提升至5亿美元的目标是完全可行的。目前，越南以7个投资项目是亚洲地区在古巴的首要外国投资者。未来，越南企业可以继续扩大在工业基础设施、建筑材料、消费品和清洁能源等领域的合作。



同时，完善法律框架和加强合作支持机制至关重要。越南-古巴政府间合作委员会机制具有战略意义，有助于双方交流频繁、排忧解难并为投资、贸易和技术转让合作创造更有利的法律走廊。此外，两国建立了议会间合作机制，是监督和评估合作文件执行效果的新举措，确保高层协议得到实质执行，避免"签得多，做得少"的情况。



黎光龙强调，越南愿与古巴分享革新事业的宝贵经验，同时希望借鉴古巴在生物技术、医疗和教育等领域所取得的成就。（完）