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越南与古巴共产党举行第五届理论研讨会
阮春胜致开幕辞时强调，分享越南和古巴社会主义建设过程中的经验、理论和实践问题是两党合作的重要内容，以增进相互了解，进一步加深与促进两党和两国人民之间特别友好的关系。研讨会是越南与古巴之间不断培育、巩固和发展的模范、始终如一和纯洁的团结关系的生动体现，展示了对两党思想、理论和坚持实现成功建设社会主义目标的信心。
在研讨会上，两党代表就各经济成分党组织建设和发展工作、干部队伍建设与发展、青年政治思想的教育、媒体管理、保障网络空间安全、越南社会主义定向市场经济建设和古巴经济和社会模式的更新等问题深入交换了意见。
罗伯托·莫拉莱斯·奥赫达强调，两党就巩固双方在政治和思想方面的共识，有选择地吸收国际经验，将其与两国基本意识形态相结合，提高民族文化历史价值和特色的研究、教学与传播工作质量达成一致；他强调，只有社会主义才有发展前景，坚持保持党内团结统一，与民众的密切联系是必然的。
罗伯托·莫拉莱斯·奥赫达认为，研讨会体现了两党传统特殊团结关系日益深化的活动，是日益复杂的世界中拥有相同意识形态的政治力量之间合作关系的榜样。
值此机会，胡志明国家政治学院与“尼科·洛佩斯”高级党校签署2023-2028年阶段合作备忘录期限。（完）