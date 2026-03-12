越南与印度通过海洋经济绿色发展推动海洋安全合作

据越通社驻新德里记者报道，3月11日，印度国家海事基金会（NMF）与越南外交学院联合举办了以"通过海洋经济绿化保障海洋安全"为主题的第二次海洋对话会。会上，两国众多研究人员、专家和政策制定机构代表就印度洋-太平洋地区动荡背景下的海洋安全挑战与合作机遇进行了交流。



印度国家海事基金会主任普利迪普·昌汉(Pradeep Chauhan) 在对话会上致辞时认为，世界正面临气候变化、污染和生物多样性减少三大危机，这使得大洋治理成为一个系统性的发展问题。在此背景下，越南和印度需要改变方法，将海洋经济不仅视为一个单独的领域，而是整个经济的发展方向。



普利迪普·昌汉认为，"海洋经济绿色转型"将有助于促进海洋资源的可持续利用，同时加强传统安全和非传统安全保障。他还提到了资源过度开发、非法捕捞、海洋环境污染以及地缘政治对海上运输的风险等挑战。此外，能源安全、供应链和海底战略矿产开采问题也是对两国未来发展至关重要的因素。通过本次对话，他期望双方将推动研究合作，制定将海洋安全与海洋经济可持续发展相结合的政策机制。



越南驻印度大使阮青海强调了在全球地缘政治形势快速复杂演变的背景下，加强两国在海洋安全领域对话与合作的必要性。阮青海认为，近期中东冲突等动荡以及油价的上涨已表明，海洋安全对全球经济稳定具有关键意义。



阮青海同时表示，海洋经济绿色发展是推动印太地区海洋全面安全的重要支柱，并期望，此次对话会提出的政策建议将有助于深化两国合作，同时共同构建一个海洋经济合作模式，以确保地区海洋安全。



越南外交学院东海研究所副所长杜青海认为，越南和印度都是在印度洋和东海具有战略位置的沿海国家，因此两国的经济发展和安全日益与海洋空间的稳定和可持续性紧密相连。他认为，海洋经济不仅仅是资源开发或促进增长，还需要与可持续发展、保护生态系统和确保子孙后代利益相结合。



杜青海接受越通社记者的采访时表示，在国际紧张局势和中东冲突影响全球能源和供应链的背景下，对话会扮演着重要渠道，让两国加强信息共享、政策协调和巩固越印全面战略伙伴关系，从而促进海洋合作，维护地区和平与稳定。



专家们认为，海洋经济实现可持续发展不仅有助于满足眼前的能源和生计需求，还有助于保护海洋生态系统，加强各国间合作，并为印度洋-太平洋地区的和平与稳定做出贡献。（完）