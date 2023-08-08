越南与印度讨论推动经贸合作措施

据越通社驻新德里记者报道，8月7日，越南工贸部和越南驻印度大使馆已同印度PHD工商会联合举行越南-印度企业论坛。

论坛上，越南工贸部副部长潘氏胜强调，越南印度源远流长的关系为两国经贸关系发展打下坚实基础。她同时强调推动越印经贸合作的各种便利条件：两国经济增长良好、宏观经济稳定；两国各大城市之间的直达航线让两国往来更加顺利和两国进出口结构拥有互补性。

然而，潘氏胜也认为两国之间的贸易面临许多困难和挑战，如世界经济动荡的消极影响，市场信息和企业对接有限，货物运输费用高，时间长，对跨境电商的重要性的认识不足等。为了推动双边经贸合作，潘氏胜认为双方应本着各优势和互补性来加强合作和进行供应链对接；将信息技术和数字化转型应用于贸促工作，通过数字贸促生态体系促进伙伴对接；加强直接运输，建立两国之间的运输线路，以节约时间和费用，利用现有资源等；加强对双方优势领域的投资，鼓励印度企业对基础工业、基础设施发展和信息技术应用等领域的投资。

越南驻印度大使阮青海表示，越南政府和企业对印度市场的关注日益增加。越南支持印度崛起并在地区和世界获得越来越高的地位，为两国人民带来实实在在的利益。他强调，贸易投资是双边关系中的重要支柱之一，许多发展潜力仍有待挖掘。

该论坛吸引印度企业界的关注，证明政府的关注和支持以及企业在对越印经贸关系中付出的努力。以坚实的基础和两国的决心，越印经贸关系将继续蓬勃发展，为两国企业和人民的共同繁荣做出贡献。（完）