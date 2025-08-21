越南与印度推动数字经济与高新技术合作

为继续落实越共中央政治局2024年12月22日发布的第57号决议，越南驻印度大使馆商务处20日下午以线上方式举行了“2025越南—印度创新与数字化转型论坛”活动。来自两国的政府官员、行业协会以及约80家企业和初创公司参会，探讨在全球数字化转型背景下加强创新合作。



越南驻印度大使馆商务参赞裴中尚在开幕致辞中表示，本次论坛旨在推动两国在创新、创业、数字化转型和业务重组等领域的合作。越南与印度在人工智能、物联网、智慧城市、高科技农业、医疗、可再生能源和教育等领域已开展广泛合作。他强调，本次论坛为双方分享未来愿景、促进共鸣、开拓合作新方向提供了契机。

越南工贸部创新、绿色转型与工业促进司副司长陶维英指出，越南将科技创新视为经济结构调整和提升竞争力的重要动力。在绿色发展和数字化背景下，越南企业希望借鉴印度的经验和技术解决方案。他说，论坛将成为推动双方长期合作的重要起点。



越南国家创业支持中心副主任黎全胜表示，越南正加强与印度科研院校合作，推动建立联合创业生态系统。该中心计划到2028年形成以数字化转型、绿色交易和开放创新为核心的创新体系。



越南软件与信息技术服务协会国际合作部主任杜清平表示，越南政府高度重视信息技术发展，已出台多项政策推进数字政府、数字经济和数字社会建设。他欢迎印度企业加大在越投资合作，并表示协会将为双方企业合作提供支持。



印度国家软件与服务公司协会技术解决方案总监苏丹修·米塔尔介绍了人工智能在医疗领域的应用成果，并表示愿与越南在高科技医疗特别是癌症治疗领域加强合作。



班加罗尔科技峰会国际关系部负责人安贾丽·古普塔·奈尔介绍说，2025年峰会将聚焦创新、人工智能、物联网和数字化转型等趋势。她认为，越南在数字技术领域的积极政策将为其拓展国际合作提供更多机遇。



组委会已邀请越南作为“重点合作国”参会。裴中尚表示，越方将积极筹备，并希望借助展区展示越南的创新生态和科技成果，并介绍双方合作潜力。



与会各方普遍认为，本次论坛将为越印两国在创新与数字化转型领域的合作注入新动力，助力双方实现可持续发展。（完）