越南与印度开启纺织服装领域合作新篇章

越通社驻新德里记者援引越南驻印度大使馆商务参赞裴忠上在研讨会开幕式上发表的讲话表示，2024年，越南纺织服装业取得了令人瞩目的成就，出口额达437亿美元，同比增长10%。这一成就使越南成为继中国和孟加拉国之后世界第三大纺织品出口国。然而，越南纺织服装业仍面临重大挑战，因为其65%的原材料依赖进口。在此背景下，印度以丰富的棉花和棉纱供应来源成为越南的战略合作伙伴，可以帮助越南降低投入成本，同时享受《东盟-印度货物贸易协定》的关税优惠。



印度纺织工业联合会（CITI）拉凯什·梅赫拉（Rakesh Mehra）透露，印度对高档涤纶面料和合成纤维的需求不断增长，市场规模约为12亿美元/年，为越南企业带来了巨大的机遇。



越南纺织品服装协会（Vitas）副主席兼秘书长张文锦认为，当前双方合作关系与双方的潜力不相称。他呼吁两国企业加强互联互通，分享技术，推进绿色生产。



值得注意的是，越南企业从印度进口纺织机械的成本比从欧洲进口的设备低30-40%。此外，由于越南具备供应优质丝绸的潜力，而印度拥有多样化的丝绸产业生态系统，因此，丝绸行业也被认为具有巨大潜力。



此次研讨会是越南驻印度商务处2025年第二季度举行贸易促进系列活动的第二个活动，旨在实现双边贸易额达200亿美元的目标。（完）