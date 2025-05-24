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越南与印度开启纺织服装领域合作新篇章

越南与印度纺织服装业在全球供应链中面临着新战略合作机遇。这是5月23日下午越南驻印度大使馆商务处主办的“越南与印度纺织服装业合作”视频研讨会传达的主要信息。

越通社驻新德里记者援引越南驻印度大使馆商务参赞裴忠上在研讨会开幕式上发表的讲话表示，2024年，越南纺织服装业取得了令人瞩目的成就，出口额达437亿美元，同比增长10%。这一成就使越南成为继中国和孟加拉国之后世界第三大纺织品出口国。然而，越南纺织服装业仍面临重大挑战，因为其65%的原材料依赖进口。在此背景下，印度以丰富的棉花和棉纱供应来源成为越南的战略合作伙伴，可以帮助越南降低投入成本，同时享受《东盟-印度货物贸易协定》的关税优惠。

印度纺织工业联合会（CITI）拉凯什·梅赫拉（Rakesh Mehra）透露，印度对高档涤纶面料和合成纤维的需求不断增长，市场规模约为12亿美元/年，为越南企业带来了巨大的机遇。

越南纺织品服装协会（Vitas）副主席兼秘书长张文锦认为，当前双方合作关系与双方的潜力不相称。他呼吁两国企业加强互联互通，分享技术，推进绿色生产。

值得注意的是，越南企业从印度进口纺织机械的成本比从欧洲进口的设备低30-40%。此外，由于越南具备供应优质丝绸的潜力，而印度拥有多样化的丝绸产业生态系统，因此，丝绸行业也被认为具有巨大潜力。

此次研讨会是越南驻印度商务处2025年第二季度举行贸易促进系列活动的第二个活动，旨在实现双边贸易额达200亿美元的目标。（完）

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老挝、中国、柬埔寨、古巴和俄罗斯等国领导人就越南原国家主席陈德良逝世向越方致唁电和唁函

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惊悉越南原国家主席陈德良逝世的消息后，老挝人民革命党中央委员会、国家主席、国会、政府和老挝建国阵线中央委员会和老挝人民；中共中央总书记、中国国家主席习近平；柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼，柬埔寨参议院主席洪森，柬埔寨首相洪玛奈，柬埔寨国会主席坤·苏达里；古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯·卡内尔·贝穆德斯，古巴总理 曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯，古巴全国人民政权代表大会、古巴国务委员会主席埃斯特万·拉索；俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京等已向越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会和越南人民致唁电和唁函。
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