越南与印度尼西亚就新阶段战略合作方向达成共识

据越通社驻雅加达记者报道，应印度尼西亚外交部长苏吉约诺（Sugiono）邀请，7月14日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠对印度尼西亚进行正式访问，并与苏吉约诺共同主持越印双边合作委员会第六次会议，并代表两国政府签署《越印全面战略伙伴关系行动计划（2026—2030）》。



印度尼西亚外交部长苏吉约诺高度评价黎怀忠此次正式访印尼并共同主持越印双边合作委员会第六次会议的重要意义。他表示，该委员会是两国开展合作的重要机制，有助于双方就深化各领域合作、推动合作更加务实、高效发展进行沟通并达成共识。黎怀忠感谢苏吉约诺的热情接待，对印度尼西亚政府和人民近年来取得的重大成就表示祝贺，并相信在总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）的领导下，印度尼西亚将不断取得新的发展成就，顺利实现“2045黄金印度尼西亚愿景”，进一步提升地区和国际影响力。



在友好、坦诚的气氛中，两国外长高度评价两国建交70多年来传统友好关系取得的积极发展，特别是自2025年3月越共中央总书记苏林访问印度尼西亚期间，双方一致同意将两国关系提升为全面战略伙伴关系以来，双边关系迈上新台阶。双方一致认为，自第五次双边合作委员会会议以来，尽管世界局势复杂多变、国际经济环境充满挑战，两国各领域合作仍不断向纵深发展，并取得了积极成效。



双方签署《越印全面战略伙伴关系行动计划（2026—2030）》。图自越通社



2025年，越印双边贸易额达到172亿美元，同比增长3.2%；2026年前4个月，双边贸易额超过60亿美元，同比增长7%。双方相信，两国贸易额将于2028年实现180亿美元目标，并在未来继续保持增长。双方一致同意加强国防、安全合作，深化打击跨国犯罪合作，包括网络犯罪、高科技犯罪和人口贩运；同时鼓励加强航空互联互通，深化农业、渔业、教育、旅游及民间交流等领域合作。



双方外长高度评价双方密切协调，并借此机会正式签署《2026—2030年越南—印度尼西亚全面战略伙伴关系行动计划》。双方一致认为，这是两国关系发展的又一重要里程碑，为高新技术、创新、能源、跨境支付等重点新兴领域合作明确了战略方向。在此基础上，双方同意充分发挥现有合作机制作用，尽快召开越印经济、科技合作联合委员会会议，更好挖掘双方合作潜力，加强两国经济对接，为两国新阶段发展作出积极贡献。



苏吉约诺表示，对越南未来发展前景充满信心，指出印尼企业正日益关注扩大对越投资，并强调印尼政府高度欢迎越南企业赴印尼投资兴业。黎怀忠建议双方继续为两国企业扩大和多元化投资创造便利条件，重点拓展可再生能源、半导体产业、数字经济、电动汽车及清真（Halal）产业合作等具有广阔发展潜力的新领域。



双方还就共同关心的地区和国际问题交换意见，包括东海问题和中东局势，并承诺继续在地区及国际组织和多边机制中相互支持、密切协调，维护东盟团结和中心地位。双方一致同意加强与东盟各国及中国的协调配合，推动尽早达成一项符合国际法、特别是《1982年联合国海洋法公约》（UNCLOS）的有效、务实的“东海行为准则”（COC）。



访问期间，外交部长黎怀忠还前往越南驻印度尼西亚大使馆、越南驻东盟常驻代表团，看望慰问在东盟秘书处工作的越南干部代表。（完）