越南与印度举行联合国维和双边演习

越南通讯社驻印度记者报道，越南驻印度大使阮青海和卡尔加（Kharga）军团总司令拉杰什·普什卡（Rajesh Pushkar）中将出席并共同主持VINBAX 2024开幕式。越南驻印度武官郑玉岱（Trịnh Ngọc Đại）大校，越南维和局训练中心指挥官刘廷献（Lưu Đình Hiến）大校，第474号工兵旅旅长苏米特·卡普尔（Sumit Kapoor）准将，以及双方干部和军官一同出席开幕式。



印度军队卡尔加军团总司令拉杰什·普什卡中将在开幕致辞中表示，防务合作是印越全面战略伙伴关系的重要支柱。他明确指出，印越友谊具有前瞻性，并得到战略政策、倡议和积极接触的支持。



拉杰什·普什卡中将强调，VINBAX的目的是根据《联合国宪章》关于维和行动以及人道主义援助和救灾（HADR）的第六章，促进双方合作伙伴关系、促进双方互动并分享最佳实践经验。他认为，这是印越战略关系史上具有里程碑意义的事件。

越南驻印度大使阮青海和印度军官合影。图自越通社

越南驻印度大使阮青海在开幕式上发言表示，越南和印度都是爱好和平的国家，并努力为促进地区和世界的和平与稳定作出实际贡献。越南军队在联合国维和行动中的贡献得到国际社会的认可和高度评价，为提升越南在国际舞台上的地位和声誉做出了贡献。



阮青海大使指出，VINBAX是越印两国军队合作的象征，提升了两国作为国际社会负责任成员的形象。此外，VINBAX 2024还是双方官兵交流和了解彼此文化、社会和传统遗产价值观的机会。这有利于加强两军之间、两国之间、两国人民之间的友好关系，也有利于增进双方官兵之间的感情。



按计划， VINBAX 2024将持续至11月23日。（完）