越南与印度不断促进旅游合作

越通社驻新德里记者报道，值此越南印度建交50周年之际，12月14日，越南驻印度大使馆同印度外交部、文化体育旅游部、印度工商业联合会(PHDCCI)等联合举行“在印越南旅游”促进论坛。这是2022年印度越南日活动的最后一项活动。

越通社驻新德里记者报道，越南驻印度大使阮青海在论坛开幕式上致辞，强调了该活动的重要意义，越南旅游总局在疫情结束之后率领由12家公司组成的代表团对印度进行访问。

此次论坛旨在向印度游客推广越南旅游目的地，为越南旅游业掌握印度游客的需求提供了机会。

越南文化体育与旅游部副部长黄道刚透露，印度是越南具有潜力的客源市场。11月份，越南接待印度游客2.7万人次，环比增长31%。前11个月，越南接待印度游客10.9万人次。

印度工商业联合秘书长Sauraubh Sanyal强调了越南与印度多个世纪以来的友好关系，并表示，印度是越南人颇具吸引力的目的地。PHDCCI将协助印度驻越大使馆举行各项活动，以促进两国旅游合作。

“在印越南旅游”促进论坛具有重要意义，彰显了两国管理部门和企业之间的双边合作决心。该论坛为越南企业提供了了解印度游客需求、讨论航空连接以及推广美食旅游、婚庆旅游、会展旅游、高尔夫旅游、度假旅游、电影旅游等适合印度游客需求的独特旅游类型的机会。（完）