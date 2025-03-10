越南与印尼关系升格为全面战略伙伴关系

印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多对恰逢越南与印尼两国建交70周年之际，苏林总书记率团对印尼进行国事访问表示热烈欢迎。两国在许多方面有相似之处，并都朝着纪念建国百年的目标努力前进。值此机会，双方将关系升格为全面战略伙伴关系。



在经济一体化进程中，双方一致同意深化经贸合作，本着互惠互利、共同发展的合作精神，促进两国经济对接，为对方企业疏解贸易困难和障碍，努力推动双边贸易平衡发展，力争实现180亿美元的贸易额目标。



双方一致同意促进在科技、革新创新、信息技术等专业领域中的合作，致力于构建数字伙伴关系、数字经济关系，同时加强在绿色经济、数字经济、创新、科技、数字化转型等新领域的合作。两国领导人一致同意通过文化、体育、教育培训、旅游、航空合作对接等交流活动，推动民间交往，特别是年轻一代的交流。



印尼总统表示将尽早访问越南，对双方所签署的协议表示欢迎，并希望双方合作协议将为促进两国经济社会发展做出切实贡献。



苏林总书记高兴地向媒体记者通报，会谈已取得圆满成功。



越共中央总书记苏林与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多共同会见了记者。图自越通社

苏林总书记表示，会谈上，双方一致认为，近年来越南与印度尼西亚的关系发展良好，并不断朝着深入、务实、高效方向迈进。两国高层及各级代表团互访频繁，双边合作机制得到持续展开。国防、安全、经贸投资、农业、航空互联互通、旅游和民间交流等领域的合作日益务实，且富有成效。两国在地区和国际论坛上保持密切协调与相互支持。双方坚定支持东盟在地区和全球安全与发展问题上的原则立场，推动包括湄公河次区域在内的本地区各次区域的可持续、均衡发展。



苏林总书记表示，在两国传统合作关系发展良好的基础上，双方已宣布将关系提升为全面战略伙伴关系。这被视为历史里程碑，为开辟两国在各个渠道、所有领域上的合作开辟新纪元，为推动两国关系朝着深入、务实方向发展做出贡献，为两国人民带来切实利益，致力于地区与世界和平、稳定、合作与发展。



此前，苏林总书记与印尼总统普拉博沃·苏比延多出席了越南工贸部与印度尼西亚经济协调部关于合作提升数字技术与数字经济领域中的能力水平的意向书；越南科学与技术部与印尼高等、科学与技术部的科学技术与革新合作意向书；越南农业与环境部渔业局与印尼海洋事务与渔业部水产养殖局水产养殖领域中的合作协议等的签署仪式。（完）