越南与卢森堡促进贸易与投资合作关系

卢森堡大公国首相格扎维埃·贝泰尔（Xavier Bettel）在论坛上表示，越南是该国在多领域的重要合作伙伴，是卢森堡为推动合作发展提供许多资源的国家。卢森堡同时也是越南在欧盟地区的重要伙伴。他同时评价越南正成为地区和世界上最活跃的经济体 ，经贸和投资一直是两国合作关系之间获优先和潜力巨大的领域之一。



格扎维埃·贝泰尔表示，目前许多卢森堡企业在越投资兴业，其中包括金融和物流企业，合作和互相帮助将助力各国实现快速发展。越卢商务论坛是双方企业互相分享信息、为今后两国之间有效的经济合作开启新机遇的良好机会。



越工贸部部长阮鸿延强调，50年来，越卢两国友好合作关系 日益向好发展，贸易和投资合作逐渐增长。目前越南是卢森堡在欧盟外最大贸易伙伴，卢森堡同时是越南在欧盟的第三大贸易伙伴。



近五年来，两国双边贸易额增长了2倍。尽管在全球经贸呈下滑趋势的背景下，2023年第一季度，贸易规模仍继续强劲增长，较去年同期相比增长8.2%。阮鸿延强调，今后两国应继续在贸易和投资领域进行更紧密和有效的合作，从而一道努力提高两个经济体的韧性。在东盟和欧盟框架内的双边经贸合作将为越南与卢森堡两国带来巨大的利益。阮鸿延指出两国在贸易和投资领域的合作机会。



越南工商联合会副主席武新青表示，截至2023年3月，卢森堡在越投资项目61个，投资资金26亿美元，在对越南投资的欧盟24个成员国中位居第三，在对越南投资的139个国家和地区中位居第17位。

卢森堡是服务、金融、银行等领域较为发达的国家，目前该国绿色金融、绿色经济、数字经济、循环经济、适应气候变化和物流联通等领域正呈现积极的发展势头。这是越南十分关注的领域，希望卢森堡关注向越南分享经验和开展合作。



论坛上，越南工商联合会、卢森堡商会和双方一些企业已互相签署了合作备忘录。这是今后促进两国经贸和投资关系的重要基础。（完）